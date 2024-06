F1 | Domenicali: "I regolamenti 2026 regaleranno gare avvincenti"

Dopo anticipazioni e piccoli teaser, finalmente la FIA ha tolto i veli su quelli che saranno i regolamenti 2026 di F1. Una rivoluzione della rivoluzione perché, se già i regolamenti 2022 avevano rappresentato un taglio netto con il passato recente, avvicinandosi all’effetto suolo per ridurre le turbolenze aerodinamiche in scia, fra due anni la Formula 1 cambierà nuovamente percorso.

Le vetture 2026 avranno una nuova identità, a partire proprio dall’abbandono dell’effetto suolo, perché il fondo tornerà ad essere parzialmente piatto e l’efficacia del diffusore sarà notevolmente ridotta grazie a un profilo ridotto. Ciò permetterà alle squadre di non dover fare affidamento su setup estremamente rigidi per tenere basse le vetture in modo da far funzionare l’effetto suolo, aspetto di cui i piloti si sono più volte lamentati negli ultimi due anni e mezzo.

Le dimensioni delle vetture sono state riviste, dato che la lunghezza massima in termini di passo scende a 3400mm, ovvero 20 cm in meno rispetto alle attuali monoposto. La larghezza massima cala di 10 cm scendendo a un totale di 1900mm, mentre anche il peso ha subito una riduzione. Dato il trend che negli ultimi anni ha visto le macchine continuare a salire in termini di massa, rendendole meno agili, uno degli obiettivi della FIA per questo set regolamentare era quello di invertire la direzione: le nuove vetture che debutteranno nel 2026 peseranno 768 kg a secco, con una riduzione di 30 kg rispetto alle auto 2022.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

A cambiare saranno anche le Power Unit, che perderanno l’MGU-H, una tecnologia considerata troppo costosa e complessa per attrarre nuovi costruttori. Ciononostante, l’apporto dell’energia elettrica sarà comunque aumentato, dato che forniranno circa il 50% della potenza massima espressa dalla Power Unit. Queste modifiche hanno spinto gli ingegneri anche a valutare un sistema di aerodinamica attiva, in modo che sui rettilinei si possa ridurre l’incidenza della ali per diminuire il drag, con un conseguente risparmio di energia elettrica e carburante per spingere la vettura.

Proprio sulla necessità di adattare i regolamenti tecnici delle monoposto ai requisiti energetici delle PU 2026 è intervenuto il Presidente della FIA Mohamed Ben Sulayem: "Oggi la FIA sta definendo un futuro estremamente eccitante per l'apice del motorsport con il lancio di una nuova serie di regolamenti per il Campionato FIA di Formula 1 2026.

"Dopo la pubblicazione dei regolamenti sulle Power Unit 2026, avvenuta due anni fa, abbiamo colto l'opportunità di ridefinire i regolamenti sui telai per adeguarli ai requisiti energetici delle nuove Power Unit. In collaborazione con i nostri partner della Formula 1, con l'assistenza delle 10 squadre e di tutte le parti interessate, questa è una revisione unica nel suo genere, che garantirà al campionato di essere ancora più pertinente a ciò che accade nel mondo".

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Ben Sulayem ha sottolineato quanto sia stato importante modificare i regolamenti esistenti per attrarre nuovi costruttori nella massima serie a ruote scoperte. Dopo la pubblicazione delle regole 2026 hanno infatti confermato la loro partecipazione non solo i brand già attualmente presenti, ma anche Honda e Audi, a cui si potrebbe aggiungere anche Cadillac qualora la domanda di Andretti venisse accettata.

"I regolamenti sulle Power Unit hanno già portato a un numero record di produttori di PU che si sono impegnati in questo sport. Ora, insieme alle norme sui telai, che prevedono vetture più leggere e agili con soluzioni aerodinamiche innovative, abbiamo creato una serie di regolamenti progettati non solo per migliorare le gare, ma anche per rendere il campionato ancora più attraente per i produttori di PU, gli OEM e i concorrenti esistenti", ha aggiunto il Presidente della FIA

Le caratteristiche principali del Regolamento F1 2026 sono la tecnologia avanzata e sostenibile e la sicurezza. Il nostro obiettivo, insieme alla Formula 1, era quello di produrre una vettura adatta al futuro della categoria d'élite di questo sport. Crediamo di aver raggiunto questo obiettivo".

Stefano Domenicali Foto di: Erik Junius

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, il quale ha voluto sottolineare l’importanza dei nuovi regolamenti dal punto di vista della sostenibilità. Nel 2026, infatti, oltre ad avere una percentuale maggiore di energia offerta dalla parte elettrica, le vetture utilizzeranno meno carburante, che sarà comunque completamente sostenibile: “Questi regolamenti segnano un momento importante per il futuro del nostro sport, in quanto ci aspettiamo una nuova generazione di vetture e Power Unit che mirano a dare ai nostri tifosi gare più avvincenti ed emozionanti”.

“La nuova power unit ibrida ad alimentazione sostenibile rappresenta un'enorme opportunità per l'industria automobilistica mondiale: ha il potenziale per essere utilizzata dalle auto di tutto il mondo e ridurre drasticamente le emissioni. Il suo potenziale è uno dei motivi principali per cui nel 2026 avremo un numero record di fornitori di motori in Formula 1".

“Entriamo in questo nuovo ciclo normativo con lo sport nella posizione più forte che abbia mai avuto e sono fiducioso che il lavoro svolto dalla FIA per creare questi regolamenti rafforzerà ulteriormente la posizione della Formula 1 in tutto il mondo”, ha aggiunto Domenicali.