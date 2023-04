F1 | Domenicali: "Ai nuovi fan il dominio Red Bull non interessa"

Carica lettore audio

Red Bull Racing ha letteralmente dominato le prime 3 gare del Mondiale 2023 di Formula 1, ma questa prova di forza sembra non ledere l'interesse del pubblico. O, almeno, di parte di esso.

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha sostenuto questa tesi nel corso di una riunione di investitori di Formula 1, affermando inoltre di attendersi grandi sorprese entro la fine della stagione più lunga della storia del Circus iridato.

"Prima di tutto, se una squadra è più veloce delle altre, congratulazioni. Vuol dire che ha fatto un lavoro migliore delle altre", ha affermato Domenicali.

"E' dovere della FIA, in quanto ente regolatore, assicurarsi di verificare la conformità delle monoposto al regolamento tecnico. Se si guarda agli altri, gli altri team sono molto vicini tra loro. Molto, molto vicini. Sono molto fiducioso che, con il budget cap in vigore, la situazione si evolverà nel modo migliore per migliorare la competizione".

"Ma d'altra parte, c'è anche una cosa interessante da vedere. Nei nuovi mercati, dove sta arrivando il nuovo pubblico, questo non è un fattore davvero importante. I fan più accaniti, se vedono un'auto che domina, il loro livello d'interesse diminuisce. Per i nuovi mercati, i nuovi fan che si avvicinano al settore, questo non è molto importante".

Stefano Domenicali, CEO di Formula 1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Per noi questo aspetto ha una rilevanza notevole, perché vogliamo assicurarci che ci sia una grande competizione all'interno della Formula 1. Ma se guardo all'attuale situazione, nei mercati in cui stiamo crescendo, questo fattore non è così rilevante come si pensa. E questo è, in un certo senso, molto interessante da condividere. Ma questa è la verità".

Per quanto riguarda l'avvio del Mondiale 2023 di Formula 1, Domenicali ha riconosciuto la superiorità della Red Bull. A suo avviso, però, nel corso della stagione le cose cambieranno, con alcuni team che saranno in grado di ridurre il loro ritardo dalla squadra di Milton Keynes.

"Sicuramente nelle prime 3 gare la Red Bull è stata molto, molto competitiva, ma mi aspetto che gli altri team recuperino terreno. Dobbiamo aspettare e vedere l'effetto della penalità che hanno avuto lo scorso anno con la riduzione di ore a disposizione in galleria del vento. Il campionato è molto lungo e credo che ci saranno delle belle sorprese prima della fine della stagione".

Greg Maffey, amministratore delegato di Liberty Media, ha sostenuto la tesi esposta da Domenicali sul grande spettacolo e concorrenza in pista anche in questo primo stralcio di stagione 2023.

"La storia della Formula 1 è piena di team che hanno avuto grandi e lunghi cicli vincenti. Lo ha avuto la Red Bull, lo ha avuto la Mercedes. Ma se si guarda al passato, stiamo vedendo più sorpassi e più competizione che mai".

"Penso che statisticamente si possa dire che quest'anno ci siano stati più sorpassi rispetto agli anni precedenti. E credo che ne vedremo ancora. Quindi c'è eccitazione in pista. E come ha giustamente sottolineato Domenica, si tratta di appena 3 gare disputate. Vedremo come andrà il resto della stagione".