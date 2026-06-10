F1 | Giovedì la FIA valuterà la revisione della penalità richiesta da Alpine al GP di Monaco
Domani la FIA si riunirà per capire se ammettere la revisione chiesta da Alpine dopo la penalità che ha tolto il podio a Pierre Gasly al GP di Monaco.
La FIA ha confermato che il ricorso presentato dall'Alpine per annullare le penalità che sono costate a Pierre Gasly un posto sul podio nel Gran Premio di Monaco sarà esaminato nel corso di questa settimana.
Dopo la gara di Monaco, l'Alpine ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava di aver richiesto alla FIA il diritto di revisione nel tentativo di ribaltare il risultato del Gran Premio, in cui Gasly è arrivato terzo in pista ma ha perso il podio a causa di due penalità per eccesso di velocità nella corsia dei box.
Martedì, l'organo di governo ha pubblicato due documenti separati che confermano che Alpine ha presentato due richieste di revisione relative alle penalità di cinque secondi inflitte a Gasly durante la gara di domenica.
L'udienza è prevista per giovedì alle 13:00 CET in modalità virtuale.
La sfida principale di Alpine non sarà quella di dimostrare che le penalità erano errate. Ai sensi dell'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, il team deve prima convincere i commissari che esiste un "nuovo elemento significativo e rilevante" che non era disponibile al momento in cui sono state prese le decisioni originali.
I documenti della FIA chiariscono che l'udienza sarà suddivisa in due parti. Durante la prima fase, l'Alpine presenterà prove e argomentazioni volte a dimostrare l'esistenza di tale nuovo elemento. Solo se i commissari riterranno soddisfatta questa condizione, procederanno alla seconda fase e riconsidereranno il merito delle penalità stesse.
Gasly ha tagliato il traguardo al terzo posto a Monaco dopo quella che ha descritto come una delle gare più belle della sua carriera in Formula 1, essendo risalito dal nono posto in griglia fino a contendersi il podio.
Ma il suo risultato non è stato confermato dopo l'applicazione di due penalità separate di cinque secondi per aver superato il limite di velocità di 60 km/h nella corsia dei box rispettivamente di 0,1 km/h e 0,4 km/h.
Le penalità facevano parte di un numero insolitamente elevato di infrazioni per eccesso di velocità nella corsia dei box registrate durante la gara, causate dalla configurazione unica della corsia dei box di Monaco e dal modo in cui vi viene misurata la velocità. Anziché basarsi su una lettura istantanea della velocità, la FIA calcola una velocità media attraverso la cosiddetta corsia veloce utilizzando transponder e anelli di cronometraggio incorporati nella superficie della pista. Il sistema ha effettivamente individuato i piloti che hanno accorciato il percorso attraverso la corsia dei box curva e quindi hanno percorso una distanza minore tra i punti di cronometraggio, nonostante viaggiassero alla velocità consentita.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine
Foto di: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
Una volta aggiunti i 10 secondi al suo tempo di gara, Gasly è sceso dal terzo al settimo posto nella classifica finale. Il risultato rivisto ha portato Isack Hadjar sul podio, mentre anche Oscar Piastri, Liam Lawson e Arvid Lindblad hanno guadagnato posizioni.
L'entità del calo significa che l'Alpine ha effettivamente bisogno che entrambe le penalità vengano annullate se Gasly vuole riconquistare il terzo posto.
Dopo la gara, un Gasly visibilmente commosso si è descritto come "derubato" di un podio e ha insistito sul fatto che il risultato gli è stato tolto per "motivi ingiusti".
"Non credo ci sia nulla che possa ferirmi di più in questo momento", ha detto. "Sono dieci anni che mi faccio il culo per questo tipo di momento.
Oggi abbiamo fatto tutto nel modo giusto per salire su quel podio davanti a tutti i tifosi che sono venuti a vederci. Questo è il tipo di momento che, per me, non può esserci portato via per motivi ingiusti".
Il caso dell'Alpine dipenderà ora dalla sua capacità di presentare prove che soddisfino i severi requisiti della FIA per il diritto di revisione, un ostacolo che in casi precedenti si è spesso rivelato difficile da superare per i team.
È raro che una richiesta di diritto di revisione abbia esito positivo in Formula 1, poiché i team che cercano di ribaltare le decisioni spesso non riescono a fornire prove che i commissari ritengano sia nuove che rilevanti. Un'eccezione degna di nota si è verificata lo scorso anno, quando la penalità inflitta a Carlos Sainz per una collisione con Liam Lawson a Zandvoort è stata revocata dopo che la Williams ha presentato filmati di bordo che non erano stati messi a disposizione dei commissari durante la gara.
Non è ancora chiaro quali prove l'Alpine intenda presentare a sostegno della propria causa.
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