F1 | Diamo i numeri: la Haas stakanovista nei test del Barhain

I tre giorni di test pre campionato sono già in archivio: l'attenzione del paddock è tutta volta al primo GP stagionale che si disputerà proprio a Sakhir nel prossimo weekend (ricordiamo che la gara si disputa al sabati!). Riportiamo la tabella dei tempi nel complesso dei tre giorni evidenziando in neretto il miglior tempo e la mescola di gomme usata, oltre al numero di giri percorsi.

Non ci addentriamo in valutazioni generali che abbiamo già fatto analizzando questa tabella, ma preferiamo evidenziare alcuni aspetti nelle schede che seguono che possono dare alcune indicazioni più specifiche sul tipo di lavoro che hanno svolto i singoli piloti e i team.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ecco la tabella riassuntiva dei tempi dei test in Bahrain

P. Pilota Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Tempo (gomma) Tempo (gomma) Tempo (gomma) Giri Giri Giri 1 Carlos Sainz 1'32"584 (C3) 1'29"921 (C4) 1'31"247 (C3) Ferrari SF-24 69 84 71 2 Charles Leclerc 1'33"247 (C3) 1'31"750 (C3) 1'30"322 (C4) Ferrari SF-24 64 54 74 3 George Russell 1'34"109 (C3) 1'30"368 (C4) Mercedes W15 122 67 4 Zhou Guanyu 1'33"871 (C3) 1'33"715 (C3) 1'30"647 (C4) Stake Sauber C44 / Ferrari 63 38 85 5 Sergio Pérez 1'30"679 (C3) 1'31"483 (C3) Red Bull RB20 / Honda RBPT 129 53 6 Max Verstappen 1'31"344 (C3) 1'30"755 (C3) Red Bull RB20 / Honda RBPT 143 66 7 Yuki Tsunoda 1'34"136 (C3) 1'38"074 (C2) 1'30"775 (C4) Racing Bulls VCARB 01 / Honda RBPT 64 40 53 8 Alexander Albon 1'34"587 (C4) 1'30"984 (C4) Williams FW46 / Mercedes 40 121 9 Oscar Piastri 1'33"658 (C3) 1'32"328 (C3) 1'31"030 (C3) McLaren MCL38 / Mercedes 57 35 91 10 Lewis Hamilton 1'31"066 (C3) 1'31"999 (C5) Mercedes W15 123 49 11 Fernando Alonso 1'33"385 (C3) 1'33"053 (C3) 1'31"159 (C3) Aston Martin AMR24 / Mercedes 77 31 75 12 Lando Norris 1'32"484 (C3) 1'31"256 (C3) 1'32"108 (C3) McLaren MCL38 / Mercedes 73 52 20 13 Daniel Ricciardo 1'32"599 (C3) 1'31"361 (C4) 1'37"015 (C1) Racing Bulls VCARB 01 / Honda RBPT 52 88 70 14 Nico Hülkenberg 1'35"906 (C3) 1'37"509 (C3) 1'31"686 (C3) Haas VF-24 / Ferrari 82 31 89 15 Lance Stroll 1'33"007 (C3) 1'32"029 (C3) 1'32"038 (C3) Aston Martin AMR24 / Mercedes 54 96 46 16 Esteban Ocon 1'34"677 (C3) 1'32"061 (C3) 1'33"079 (C3) Alpine A524 / Renault 60 78 55 17 Pierre Gasly 1'32"805 (C3) 1'33"804 (C3) 1'32"149 (C3) Alpine A524 / Renault 61 33 47 18 Valtteri Bottas 1'34"431 (C3) 1'32"227 (C3) 1'33"528 (C3) Stake Sauber C44 / Ferrari 68 97 28 19 Logan Sargeant 1'33"882 (C3) 1'32"578 (C4) Williams FW46 / Mercedes 21 117 20 Kevin Magnussen 1'35"692 (C3) 1'36"611 (C3) 1'33"053 (C3) Haas VF-24 / Ferrari 66 93 80

Kevin Magnussen, Haas F1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Magnussen ha percorso 4,1 GP in un giorno e mezzo

Lo stakanovista dell'unica sessione di collaudi è stato un po' a sorpresa Kevin Magnussen: il pilota della Haas, ultimo nella tabella dei tempi con la sua V-24, in realtà è il conduttore del team americano che ha lavorato alla ricerca dell'affidabilità, uno dei talloni d'Achille della squadra dello scorso anno. Il danese ha messo insieme 239 giri, pari a 1.293 km che sono l'equivalente di oltre 4 GP del Bahrain.

Magnussen in questa speciale graduatoria ha preceduto Carlos Sainz (Ferrari) e la sorpresa Daniel Ricciardo con la Racing Bull, già perfettamente in linea con il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull RB20. E al quinto posto troviamo Nico Hulkenberg con la seconda Haas, segno che sotto la gestione di Ayao Komatsu l'obiettivo non è cercare exploit in qualifica come con la VF-23, ma raccogliere punti alla domenica alla fine della gara. Si tratta di un cambiamento di strategia molto importante che può dare i suoi frutti in una stagione dove la battaglia per entrare nella top 10 sarà durissima.

P. Pilota Giri KM 1 Kevin Magnussen 239 1293 2 Carlos Sainz 224 1212 3 Daniel Ricciardo 209 1131 4 Max Verstappen 208 1126 5 Nico Hülkenberg 202 1093 6 Lance Stroll 195 1055 7 Valtteri Bottas 193 1045 8 Esteban Ocon 193 1045 9 Charles Leclerc 192 1039 10 George Russell 188 1017 11 Zhou Guanyu 185 1001 12 Fernando Alonso 183 990 13 Oscar Piastri 183 990 14 Sergio Pérez 182 985 15 Lewis Hamilton 172 931 16 Alexander Albon 161 871 17 Yuki Tsunoda 157 850 18 Lando Norris 144 779 19 Pierre Gasly 140 758 20 Logan Sargeant 138 747

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Haas ha concluso più giri di Ferrari e Red Bull

Come abbiamo già visto nella graduatoria dei piloti, la Haas detta legge nella squadra che ha percorso più distanza: in tre giorni il team ha completato qualcosa come 7,7 GP, vale a dire un terzo della stagione 2024 che è composta da 24 gare con l'aggiunta di 6 appuntamenti Sprint.

Seguono Ferrari con 7,2 GP e Red Bull con 6,8, mentre hanno stupito Mercedes e McLaren più in difficoltà nel fare strada con problemi di messa a punto e alcuni guai di affidabilità. In particolare la MCL38 è parsa piuttosto giovane e ha dovuto sostituire il telaio per un problema di pescaggio di benzina all'interno del serbatoio.

P. Team Giri KM 1 Haas 441 2387 2 Ferrari 416 2251 3 Red Bull 391 2116 4 Aston Martin 379 2051 5 Stake Sauber 379 2051 6 Racing Bulls 366 1981 7 Mercedes 360 1948 8 Alpine 333 1802 9 McLaren 327 1770 10 Williams 299 1618

Mercedes W15: la power unit montata in Bahrain Photo by: Giorgio Piola

Motori: Mercedes fa più km solo perché ha 4 team

Se analizziamo la situazione dei motoristi vediamo che il Costruttore che ha raccolto più informazioni è la Mercedes con 1.365 giri percorsi pari a 7.387 km, ma la Stella può contare su quattro team in pista: oltre alla squadra ufficiale usano la power unit di Brixworth anche McLaren, Aston Martin e Williams, mentre la Renault, ultimissima, può fare affidamento solo sull'Alpine del team ufficiale.

E, allora, per rendere più compresibili i numeri che vi forniamo possiamo aggiunge che la Mercedes è solo terza nella classifica di chi ha fatto più strada nella media con un motore: la Stella ha coperto 341 tornate, superata da Ferrari con 412 e Honda con 372 giri, mentre Renault non si è schiodata da 333 giri. Quest'ultimo dato è interessante perché Bruno Famin, team principal Alpine, aveva posto come obiettivo per gli staff di Viry Chatillon e Enstone di fare molta strada per comprendere al meglio la A524. Il fatto che come motoristi siano ultimi la dice lunga...