F1 | Delusione Perez: "Spettava a George evitare il contatto"

Il weekend del Red Bull Ring è stato da dimenticare per Sergio Perez. Il pilota messicano, infatti, ha accusato sin dal venerdì uno scarso feeling con la sua vettura e già nelle FP1 ha faticato parecchio a differenza di Max Verstappen.

In qualifica, poi, Perez è stato protagonista di un largo in curva 8 nel corso dell’ultimo tentativo in Q2 che ha fatto parecchio discutere. Il collegio dei commissari, infatti, ha deciso sul momento di non cancellare il tempo del pilota della Red Bull che ha così potuto passare il turno e prendere parte alla Q3 chiusa con il quarto crono.

Soltanto nella tarda serata austriaca è arrivata la decisione della race direction che ha stabilito non solo la cancellazione dei tempi ottenuti nella Q3, ma anche del riferimento realizzato nella Q2 costringendo così Perez a prendere il via della Sprint Race dalla tredicesima posizione.

Nonostante ciò, Sergio è riuscito a rimontare nel corso dei 23 giri della gara breve per risalire sino alla quarta piazza e garantirsi così il diritto di scattare dalla seconda fila per la corsa di domenica.

Le aspettative di podio, però, sono svanite dopo poche curve. Perez, infatti, è stato subito attaccato da George Russell e nel tentativo di superare il pilota della Mercedes all’esterno di curva 4 i due sono entrati in contatto.

Ad avere la peggio è stato il portacolori della Red Bull finito in ghiaia con la monoposto danneggiata. Una volta tornato in pista, Perez è stato chiamato ai box per consentire ai meccanici di sistemare i danni sulla sua RB18, ma poche tornate dopo il muretto della Red Bull ha nuovamente chiamato il messicano in pit lane per il ritiro definitivo.

"È molto frustrante. Credo fosse importante non avere incidenti durante il primo giro. È stato un vero peccato che la nostra gara sia finita così presto” ha dichiarato un Perez sconsolato che al termine dell’appuntamento austriaco è stato scavalcato in classifica da Charles Leclerc.

“Avevo tutta la gara davanti a me e pensavo di avere buone opportunità. La vettura ha subìto molti danni e non stavamo andando da nessuna parte. Per questa ragione ci siamo dovuti ritirare".

Il contatto con Russell avvenuto nel corso del primo giro è stato immediatamente finito sotto la lente di ingrandimento dei commissari che hanno deciso di penalizzare il pilota della Mercedes con 5 secondi ritenendolo l’unico responsabile dell’incidente.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Perez ha concordato con la visione del collegio dei commissari ed ha sottolineato come l’intera colpa dell’accaduto sia da addebitare a Russell reo di non avergli dato lo spazio necessario per evitare lo scontro.

"A dire il vero, non c'era nulla che avrei potuto fare diversamente a parte andare dritto nella ghiaia per assicurarmi che avesse la strada libera".

"Gli ho lasciato abbastanza spazio e spettava a lui controllare la macchina. Io ero chiaramente davanti, non so cos'altro dire. Avevo la posizione e stava a lui evitare il contatto".

“Ho dato tutto lo spazio possibile a George al primo giro, c'era abbastanza spazio per entrambe le vetture per non andare a sbattere e purtroppo siamo finiti per scontrarci. Non so cos'altro avrei potuto fare".

Come detto, lo zero in classifica ha fatto retrocedere il messicano della Red Bull in terza posizione della classifica piloti alle spalle di un Leclerc tornato nuovamente primo sfidante di Max Verstappen dopo un periodo difficile.

Perez ha ammesso come in Austria la Ferrari sia stata la vettura di riferimento, ma ha voluto sottolineare come in questa stagione i valori in campo tra la monoposto di Maranello e la Red Bull siano molto simili.

"La giornata di oggi ci ha danneggiato in entrambi i campionati e speriamo di poter recuperare il terreno".

"È stato così per tutta la stagione: a volte siamo più veloci e a volte lo sono le Ferrari. Siamo molto vicini, ma oggi la Ferrari era chiaramente la vettura più veloce. Ora dobbiamo guardare avanti; la stagione è lunga e speriamo di poter tornare più forti nei prossimi fine settimana".