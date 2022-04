F1 | Delusione Leclerc: "Errore mio, ho perso punti pesanti"

Carica lettore audio

Charles Leclerc non ha nemmeno provato a nascondere la delusione sul suo volto al termine di un Gran Premio di Imola che fino a pochi giri dal termine lo vedeva saldamente sul terzo gradino del podio e che invece ha concluso in sesta posizione.

La domenica di Imola è iniziata male sin dal via quando Charles, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, non è riuscito a scattare bene ed è retrocesso in quarta posizione alle spalle di Sergio Perez e Lando Norris.

Se per tornare nuovamente davanti alla McLaren dell’inglese è bastato attendere qualche giro, ben più difficile si è rivelata l’impresa di mettere il muso della propria Ferrari davanti a quello della Red Bull del messicano.

Leclerc ha provato in ogni modo a mettere pressione a Perez, ma senza DRS non ha mai trovato lo spunto per provare il sorpasso.

Al giro 49, poi, tutto è cambiato. Dopo varie consultazioni il muretto box ha deciso di far rientrare Leclerc al box per montare le Pirelli soft. Charles è momentaneamente retrocesso in quarta posizione, ancora una volta sopravanzato da Norris, per poi tornare poco dopo daccapo in terza piazza.

Quando anche Perez, la tornata successiva, ha effettuato anch’egli il cambio gomme passando alle soft, Leclerc si è fatto ingolosire cercando di beffare il messicano della Red Bull puntando al secondo gradino del podio.

La squadra dei box Ferrari prepara una nuova ala anteriore per Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Al giro 54, però, Charles è entrato troppo forte alla Variante Alta e quando è passato con tutta la vettura sul cordolo interno ha perso il controllo della sua monoposto finendo contro le barriere. Fortunatamente Leclerc è riuscito a non far spegnere il motore, ma nell’impatto contro le protezioni ha danneggiato l’ala anteriore vedendosi costretto ad un nuovo ingresso in pit lane per sostituire la componente danneggiata.

Alla fine, quello che poteva essere un comodo terzo posto si è tramutato in una sesta posizione che ha lasciato molto amaro in bocca al monegasco.

“Onestamente questa stagione ho guidato molto bene dalla prima gara sino all’errore che mi è costato 7 punti potenziali. Oggi il terzo posto era assolutamente alla nostra portata, ma finendo sesto ho perso 7 punti che potranno essere importanti in ottica campionato”.

Leclerc si è preso tutte le colpe per lo sbaglio ed ha chiesto apertamente scusa sia al team che ai tifosi giunti in massa ad Imola per festeggiare una vittoria e tornati a casa con tanta delusione dopo un risultato inatteso alla vigilia.

“L’errore è stata solo mia responsabilità. Non ci sono scuse. In quel giro avevo l’opportunità di salire in seconda posizione, ma stavo chiedendo troppo. Ho portato troppa velocità ed ho perso la vettura. Sono davvero deluso e dispiaciuto per tutto il team che ha fatto un grande lavoro e per i nostri tifosi”.

Il monegasco, nonostante il weekend da dimenticare, è ancora in testa alla classifica piloti ma ha voluto porre l’accento sul grande passo avanti compiuto dalla Red Bull all’Enzo e Dino Ferrari e su quanto il team di Milton Keynes potrà crescere nel corso della stagione.

“Abbiamo fatto molta fatica oggi rispetto alla Red Bull sia con le intermedie che con le slick. Loro erano veloci sin da subito. In generale questo weekend hanno fatto un passo avanti, mentre noi abbiamo fatto più fatica sia ieri che oggi nella gestione gomme. L’anteriore destra, anche oggi, mi ha fatto faticare. Dobbiamo analizzare tutto e dobbiamo migliorare”.

“La Red Bull è un team che riesce a portare sempre sviluppi nel corso della stagione. Noi dobbiamo rimanere sul pezzo perché riusciranno a compiere un grande progresso”.