F1 | Leclerc: "1 minuto di ritardo da Max, ho ripensato a Spa"

Un weekend iniziato in salita e proseguito sempre in sofferenza. Per Charles Leclerc e la Ferrari il round del Messico non resterà impresso nel libero dei ricordi della stagione 2022.

Il monegasco, che già al venerdì aveva demolito il retrotreno della sua F1-75 andando a muro nel corso delle FP2, ha disputato una gara anonima chiusa al sesto posto ad oltre un minuto di ritardo da un imprendibile Max Verstappen.

Scattato dalla settima piazza, Leclerc è riuscito ad avere la meglio su Valtteri Bottas per guadagnare una posizione. Poi il nulla.

Complice una monoposto che non ha digerito il tracciato messicano, Charles ha cercato di salvare il salvabile ma a fine gara non ha nascosto tutta la propria delusione per un weekend notevolmente al di sotto delle aspettative.

“È stata ancora una volta una gara dove non abbiamo avuto il passo ed abbiamo chiuso ad un minuto da Max. Ho ripensato a Spa” ha dichiarato Leclerc una volta giunto al ring delle interviste.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Uno dei punti di domanda emersi al termine delle qualifiche ha riguardato le prestazioni della power unit del Cavallino: per evitare problemi di affidabilità si è corso con un motore sgonfiato? A specifica domanda Leclerc ha preferito non scendere nel dettaglio.

“Dovremo analizzare il tutto, ma credo che sia chiaro che abbiamo sofferto molto rispetto a Mercedes e Red Bull se guardiamo i distacchi rimediati”.

“Dobbiamo capire perché siamo stati così lontani. Da parte mia non è stato il weekend più facile. Già ieri ho avuto molti problemi ed oggi non tutto era risolto, però questo non spiega il distacco che abbiamo accusato”.

Prima di congedarsi, il talento monegasco, che oggi ha raggiunto il traguardo delle 100 gare disputate in Formula 1, ha lanciato un messaggio allarmante che deve preoccupare gli ingegneri della Ferrari.

“Non è stato un buon weekend e quello che fa più male è che abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Nonostante ciò abbiamo chiuso ad un minuto di distacco”.