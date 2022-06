F1 | Delirio Albon: "Con le slick potevo essere più veloce di Leclerc!"

Carica lettore audio

Parola alla difesa. Alexander Albon ha deliberatamente tenuto dietro Charles Leclerc durante il GP di Monaco, dopo che il pilota della Williams era passato alle gomme slick al giro 18, risultando il secondo a scegliere un treno da asciutto dopo Mick Schumacher che lo aveva fatto al giro prima, mentre il ferrarista, nel frattempo, si era fermato per dotarsi di intermedie.

L’anglo thailandese non ne ha fatto mistero. Anzi era convinto di poter avere più ritmo del ferrarista ed è stato riluttante a cedere strada alla rossa, sebbene i commissari di percorso gli stessero sventolando le bandiere blu. Il bloccaggio è iniziato alla curva del Casino e si è concluso a Saint Devote perché la Williams è andata dritta, togliendosi di mezzo. Ma troppo tardi per evitare che il monegasco perdesse il comando della corsa.

Alex Albon, Williams Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il comportamento di Albon, che stava per essere doppiato, è stato sconcertante, come è stata sconcertante la direzione gara che non ha preso alcun provvedimento nei confronti del pilota Williams.

Tanto più che il muretto di Grove in una comunicazione radio di raccomandava di dare strada e rispettare le bandiere blu. Albon si è comportato in pista come se non fosse un pilota Williams, ma come se ancora difendesse i colori della Red Bull!

La spiegazione di Alexander, ovviamente, parte da altre basi: “Avevo le slick e avrei dovuto avere un vantaggio enorme sul passo – ha detto Albon – sarebbero bastate tre curve per farlo passare e poi sarei stato subito più veloce per sorpassarlo di nuovo!”.

Albon pensava che Leclerc fosse ancora in gara con le full wet: “A quel punto ho pensato che fosse meglio che stessi davanti per entrambi, perché essendo più veloce mi sarei allontanato da lui praticamente subito. E mi rendo conto che quella era una situazione imbarazzante, ma ai miei occhi ero convinto di aver preso la decisione migliore”.

Certo, ma per la Red Bull! Il conduttore anglo thailandese sembra vivere al di fuori della realtà, come se fosse ancora a correre a Barcellona e non a Monte Carlo dove i doppiaggi devono essere facilitati a chi lotta per la vittoria. Davvero pensava che sarebbe tornato davanti alla rossa se si fosse fatto passare solo perché montava le slick? Ma in quale film? Si vada a vedere come Fernando Alonso è riuscito a fare da tappo a Lewis Hamilton con un’Alpine terribilmente più lenta.

Le dichiarazioni di Albon sembrano una presa in giro di Leclerc e della Ferrari e la totale assenza della direzione gara nel non punire atteggiamenti di questo tipo evidenziano come gli effetti molto negativi di Abu Dhabi 2021 non sia stati affatto digeriti. E questo è molto preoccupante per la regolarità del campionato…