F1 | De Vries con Aston Martin nelle Libere 1 a Monza

Aston Martin Racing ha deciso di affidare una delle due AMR22 a Nick De Vries nel corso del primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia.

Il team britannico lo ha annunciato questo pomeriggio con un comunicato stampa in cui ha chiarito che De Vries prenderà il posto di Sebastian Vettel, girando accanto a Lance Stroll

De Vries, per prepararsi alle Libere 1 di Monza, ha già effettuato alcune sessioni al simulatore nel quartier generale Aston Martin che ha sede a Silverstone.

Per De Vries questo sarà il terzo turno di libere a cui prenderà parte nella stagione 2022 di Formula 1 avendo già girato con la Williams nelle libere del Montmelò, in Spagna, e con la Mercedes al Gran Premio di Francia, sostituendo nel primo turno di prove il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Aston Martin smarca così una delle due prove libere 1 in cui i team sono chiamati a far girare piloti non titolari, così come previsto da regolamento.

"Siamo lieti di accogliere Nyck nella nostra squadra e non vediamo l'ora di lavorare con lui a Monza", ha dichiarato Mike Krack, team principal di Aston Martin Racing. "Ho seguito la carriera di Nyck con grande interesse - ha guidato brillantemente per vincere il titolo di Formula 2 nel 2019 e ha sottolineato la sua classe vincendo il Campionato del Mondo di Formula E nel 2020/2021, quindi non vediamo l'ora di acquisire le sue prospettive e intuizioni sulla nostra auto".

"I suoi risultati dimostrano che merita chiaramente una chance in Formula Uno e, speriamo, che questa opportunità di mettersi al volante della AMR22 gli permetta di mostrare le sue capacità al mondo intero".

"La partecipazione di Nyck a Monza è stata concordata con Mercedes-AMG F1 ed è finalizzata al rispetto del regolamento 2022 che impone a tutti i team di completare due sessioni di prove libere utilizzando piloti che abbiano partecipato a non più di due Gran Premi. L'AMF1 non ha ancora confermato chi si occuperà della guida nell'unico posto rimasto da assegnare quest'anno".

Nyck De Vries, invece, ha aggiunto: "Non vedo l'ora di guidare per l'AMF1, soprattutto su un circuito leggendario come Monza. Sarà la mia terza sessione di FP1 della stagione, e la terza con un telaio di Formula Uno diverso, e queste opportunità mi hanno dato una fantastica visione di come funzionano e operano le vetture e i team di Formula Uno. Spero di poter apportare una nuova prospettiva al team AMF1 e di poter intraprendere un programma di corse che si riveli vantaggioso per entrambi".