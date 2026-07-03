F1 | Da Spielberg a Silverstone: come la Ferrari ha cambiato volto in appena cinque giorni

La pole più inattesa è arrivata sulla pista in cui sembrava meno probabile. E invece è successo davvero. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position della Sprint di Silverstone con una Ferrari irriconoscibile rispetto a quella vista appena cinque giorni fa in Austria. Centoventi ore che sembrano aver trasformato la SF-26.

Come è stato possibile? Alla vigilia del weekend erano stati gli stessi piloti della Ferrari a smorzare qualsiasi aspettativa, inviando un messaggio molto chiaro: su una pista così non ci sarebbero state alcuna chance. Le motivazioni sembravano difficili da contestare. Silverstone è un circuito molto "power-sensitive", sulla carta ancora più penalizzante per la SF-26 rispetto a Spielberg. In pista, però, è emerso fin dai primi giri delle prove libere uno scenario completamente diverso.

Il lavoro di preparazione svolto a Maranello si è rivelato estremamente efficace. Il setup di base portato in pista nella prima sessione ha richiesto soltanto piccoli aggiustamenti, un dettaglio che fa la differenza in un weekend Sprint. I benefici di una monoposto arrivata in pista con il giusto equilibrio si colgono in molti aspetti, ma uno dei più evidenti è stato la stabilità in uscita di curva.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La SF-26 ha mostrato una stabilità invidiabile, consentendo sia a Hamilton che a Leclerc di anticipare l'apertura del gas e costruire velocità già nelle fasi iniziali dell'accelerazione. Un vantaggio fondamentale per una Ferrari, costretta comunque a convivere con una ricarica della batteria meno efficace rispetto a quella garantita dalla power unit Mercedes.

Nel box della Scuderia è stato svolto un ottimo lavoro anche nella gestione dell'energia. Nemmeno le Mercedes hanno potuto permettersi di utilizzare l'energia elettrica senza compromessi: era chiaro fin dalla vigilia che nessuno avrebbe avuto una carica sufficiente per affrontare l'intero giro nelle condizioni ideali.

Tutti erano chiamati a scegliere dove utilizzare l'MGU-K, e la Ferrari è sembrata la squadra che ha individuato il compromesso migliore, distribuendo l'energia nei punti della pista in cui garantiva il rendimento più elevato. Dietro l'exploit di Hamilton c'è anche qualche imperfezione commessa dagli avversari, ma nei weekend Sprint è proprio questa la sfida: trovare il miglior compromesso nel minor tempo possibile.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La pole position di Hamilton nasce da questo insieme di fattori. C'è poi un altro elemento da non trascurare: l'altitudine. I circa 700 metri di Spielberg avevano amplificato i limiti della power unit Ferrari, mentre i poco più di 100 metri sul livello del mare di Silverstone hanno restituito un quadro decisamente più favorevole alla SF-26. E poi c'è Lewis.

Hamilton è apparso perfettamente a suo agio fin dal venerdì del suo Gran Premio di casa, confermando uno stato di forma che emerge con chiarezza anche dal confronto diretto con Leclerc. Charles è arrivato all'ultimo settore con appena un decimo di ritardo dal compagno di squadra, margine costruito da Hamilton soprattutto a Stowe, prima di commettere un errore che lo ha fatto scivolare fino alla quarta posizione.

"Faccio fatica a essere costante e a esprimere il mio 100% – ha ammesso Leclerc – in Q1 e Q2 ci sono andato vicino, ed ero fiducioso per la Q3. Ma poi ho perso il controllo della vettura, semplicemente non la sento come dovrei. Siamo estremamente sorpresi soprattutto considerando la pole di Lewis oggi; in generale, ci aspettavamo un distacco molto più ampio dagli avversari, quindi è un bel passo avanti. Ma come squadra, siamo molto sorpresi di essere così competitivi su un tracciato del genere".

Le parole del monegasco fotografano bene il momento che sta attraversando. La velocità continua a esserci, ma manca ancora quel feeling senza il quale diventa difficile lottare per una pole position che sempre più spesso si assegna per una manciata di centesimi.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Se Hamilton è il volto della grande sorpresa di giornata, George Russell rappresenta invece la delusione più pesante. Al termine della qualifica Sprint ha percorso a testa bassa il tratto che separa il parco chiuso dall'hospitality Mercedes. Arrivava all'appuntamento di casa con i favori del pronostico, ma finora è stato nettamente meno performante da Antonelli.

Oltre tre decimi il divario tra le due Mercedes, con Kimi capace di conquistare la prima fila, fermandosi ad appena undici millesimi dalla pole position. È stato lui a salvare il bilancio della giornata della squadra di Brackley, confermando un feeling con la W17 superiore a quello del compagno di squadra.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Per Antonelli la Sprint rappresenta una grande opportunità, sia per conquistare punti preziosi nella classifica mondiale sia per infliggere un colpo che potrebbe pesare molto sul morale di Russell. Il weekend, però, è ancora lungo. Dopo la Sprint il parco chiuso verrà riaperto e non è escluso che gli equilibri possano cambiare nuovamente. Per il momento, però, la fotografia del weekend è un rosso a sorpresa.