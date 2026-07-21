F1 | Da 21° a 6° con 2 pit stop in 2 giri: come la rimonta di Spa è diventata la miglior gara di Hadjar con la Red Bull

Un sabato di fatto costruito per aiutare Max Verstappen con la scia, una partenza dal fondo e una domenica da protagonista con un sesto posto che racconta molto più di quel che sembra. Non ci si aspetta che un pilota che rientra due volte ai box a inizio gara poi finisca sesto sotto la bandiera a scacchi, ma è ciò che è successo a Isack Hadjar a Spa.

Il francese partiva dal fondo della griglia a causa di una penalità dovuta alla sostituzione della Power Unit sulla sua vettura ed è scattato con un set di gomme dure con cui poter valutare differenti strategie. Se non fosse entrata una Safety Car, allora avrebbe potuto allungare il primo stint in attesa di una neutralizzazione.

Ma nel caso la gara fosse stata neutralizzata subito per un incidente, allora si sarebbero aperte delle opportunità sul fronte strategico. Così è stato e la Safety Car entrata in pista per il ritiro di George Russell ha aperto degli scenari particolarmente interessanti, anche per la Red Bull, che ha deciso di richiamare subito ai box Hadjar per montare un nuovo set di gomme medie.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, nel giro immediatamente successivo, il francese è tornato di nuovo ai box per rimontare un treno di pneumatici duri, il secondo (dato che i team si erano cautelati con due set proprio in caso di una Safety Car nel corso della gara). Di fatto, l'idea è stata quella di smarcare subito la regola delle due mescole dato che sotto SC il tempo perso sarebbe stato minimo, e poi decidere in base a come si sarebbe evoluta la corsa.

In sostanza, nel pit stop a metà gara, Hadjar sarebbe potuto tornare sulla media, oppure montare ancora una volta il set di hard con cui aveva preso il via della corsa e arrivare fino al traguardo spingendo. Una scelta che ha funzionato, perché Hadjar ha poi scelto proprio di rimontare la dura con cui si era trovato più a suo agio a differenza di Max.

"L'obiettivo era avere più opzioni in seguito. Abbiamo perso qualche posizione, ma sapevamo che le avrei recuperate abbastanza rapidamente. Ci ha dato la flessibilità di poter scegliere più avanti. Ho scelto le dure, che preferivo, e ha funzionato", ha detto Hadjar dopo la corsa, anche se il doppio pit stop ha sorpreso lo stesso pilota Red Bull.

"Anch'io ero un po' disorientato dai pit stop. Dopo qualche giro ho finalmente capito perché lo avevamo fatto. Devo ammettere di essere stato un po' lento di riflessi. Mi chiedevo: perché ho rischiato così tanto? Avreste dovuto dirmelo, me ne sarei stato in ultima posizione, ma ovviamente non potevamo sapere che ci sarebbe stata una Safety Car. È stato un po' frustrante, ma alla fine ha ripagato".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Marc Fleury

Hadjar ha poi completato quella che è stata, a tutti gli effetti, una gara ad una sola sosta, rientrando nuovamente ai box in regime di Virtual Safety Car ed è anche per questo che è stato cruciale smarcare subito la regola della doppia mescola, dato che così ha potuto risparmiare diversi secondi con la sosta e montare di nuovo un set di gomme hard.

Una gara che, per ritmo e solidità mostrata nel weekend, ha portato Laurent Mekies a definirla la migliore completata da Hadjar con la Red Bull, sia via radio che poi nelle consuete interviste post-gara: "Senza dubbio è stata la sua miglior gara con noi", ha commentato con entusiasmo il team principal della squadra di Milton Keynes.

"Onestamente, non si tratta solo di un picco isolato. Sta mostrando un costante miglioramento gara dopo gara in termini di velocità. Ogni volta che scende in pista porta prestazioni superiori. Oggi è stato un altro passo avanti, questo fine settimana è stato un ulteriore progresso, perché è stato velocissimo fin dalle FP1".

"E sì, lo abbiamo messo su una strategia un po' insolita che alla fine, grazie anche alla tempistica della VSC, gli ha offerto la possibilità di battere fondamentalmente Norris. Quindi è andata bene. È stato molto, molto solido. Il suo passo era da primi tre posti. Siamo davvero molto contenti dei suoi progressi".