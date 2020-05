Come riportato da Motorsport.com ieri, le gare di Silverstone, previste per luglio, rischiano ora di essere abbandonate, con il governo britannico che sembra non concedere al personale di F1 un'esenzione alle imminenti restrizioni di quarantena.

Se gli ultimi sforzi della F1 con il governo britannico non avranno successo, non ci sarà alcuna possibilità che il GP di Gran Bretagna vada avanti se il personale dovrà rimanere in isolamento per i 14 giorni precedenti.

L'incertezza su Silverstone ha fatto sì che Hockenheim si sia rivelato il favorito per sostituirlo, con il circuito che ha avuto discussioni preliminari nelle ultime settimane.

L'amministratore delegato di Hockenheim, Jorn Teske, ha dichiarato a Motorsport.com che le trattative con Liberty si sono recentemente intensificate e si sono concentrate su questioni pratiche.

"È vero che siamo ancora in trattativa con la Formula 1" ha detto in un'intervista esclusiva. "Siamo passati da una modalità di conversazione casuale a una modalità utile a sondare le cose".

"Stiamo valutando in quali condizioni una cosa del genere potrebbe essere possibile: l'approvazione, la situazione delle infezione, la disponibilità della pista. E, naturalmente, l'aspetto economico. Sono tutte questioni importanti".

Teske ha spiegato che la posizione del governo britannico aveva alimentato le speranze di Hockenheim di tornare nel calendario di F1, ma è stato anche chiaro sul fatto che il suo destino non dipenderà solo da Silverstone.

"Sembra che la decisione politica in materia di esenzioni dalla quarantena in Inghilterra possa avere un impatto sul calendario europeo delle corse e quindi su di noi" ha detto.

"Tuttavia, questo non significa necessariamente che saremo automaticamente fuori dalla F1 se il Gran Premio d'Inghilterra si farà".

Teske ha ribadito i commenti che ha fatto di recente, tuttavia, che ospitare il GP di Germania avrebbe dovuto avere un senso economico per la pista, dato che senza spettatori non ci sono evidenti flussi di entrate per l'impianto.

"Sono mesi che non riusciamo a gestire un'operazione decente qui, e non siamo riusciti ad organizzare una singola gara. Dobbiamo compensare in qualche modo questo fatto. Quindi, per il periodo di tempo in cui la F1 starebbe qui, ovviamente avremmo bisogno di un fatturato minimo perché abbia un senso per noi".

Mentre Liberty spera di ospitare tutte le sue gare europee in blocco a luglio e agosto (ma Monza sarebbe prevista a settembre), a partire dal Gran Premio d'Austria, Teske ritiene che ci sarà bisogno di una certa flessibilità con il calendario per reagire a un cambiamento di circostanze.

"Immagino che ci sarà un calendario provvisorio con qualche asterisco" ha aggiunto. "Questo è vero soprattutto perché la situazione giuridica in alcuni Paesi non può ancora essere valutata seriamente".

"Il tema delle regolamentazioni relative al Coronavisur è in continuo mutamento. Ciò che è valido oggi potrebbe non esserlo domani".

Entro la fine di questa settimana, è prevista una decisione del governo britannico sulla concessione o meno di esenzioni dai piani di quarantena per la F1 e altri sport di alto livello.