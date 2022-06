F1 | Crash Schumacher: telaio riparato, PU salva, cambio nuovo

Carica lettore audio

Anche la FIA sta analizzando l’incidente di Mick Schumacher al GP di Monaco. Il giovane pilota tedesco ha perso il controllo della sua Haas VF-22 all’uscita della prima chicane della Piscina e poi ha sbattuto contro le barriere nel lato interno, rovinando la parte anteriore deformabile e poi si è schiantato all’ingresso della seconda variante.

L’impatto, per fortuna, non è stato devastante, in linea con quello di Daniel Ricciardo con la McLaren MCL36 di venerdì nelle prove libere, ma la dinamica del crash con un diverso angolo sulle tech pro ha determinato che la Haas si sia spezzata in due.

La Haas VF-22 di Mick Schumacher spezzata in due durante il GP di Monaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ha fatto una certa impressione vedere il cambio con il resto del retrotreno piroettare verso la pista, mentre Mick era incolume nell’abitacolo della solida scocca realizzata da Dallara a Varano de’ Melegari.

È la seconda volta nella stagione che la Haas VF-22 con alla guida il figlio di Schumi si trova coinvolta in un brutto incidente: era successo anche in occasione dell’incidente di Mick a Jeddah, certamente con una velocità d’impatto superiore, rispetto a quella di Monaco e anche in quella occasione il pilota tedesco è uscito perfettamente incoluma dal botto, a riprova della sicurezza della cellula vitale.

La Haas VF-22 molto danneggiata di Mick Schumacher dopo il pauroso volo nelle Q2 del GP dell'Arabia Saudita Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ma è lecito Comandarsi se c’è un punto di debolezza strutturale se una F1 che va contro le barriere con un certo angolo e, magari, la protezione fa da leva? La FIA con i membri della Commissione Sicurezza studia gli incidenti per valutare con criteri scientifici cause ed effetti dei crash.

Le monoposto 2022 per regolamento possono disporre di soli due attacchi del cambio al motore (due nella parte superiore della scatola e due in quella inferiore). Ricordiamo che tanto il motore che il cambio fanno parte della fornitura che la Ferrari assicura alla squadra di Gunther Steiner, per cui la rottura che si è verificata a Monte Carlo ha interessato anche lo staff tecnico del Cavallino.

La Haas VF-22 di Mick Schumacher dopo l'incidente nel GP di Monaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Vedere vagare un retrotreno in pista non è certo motivo di sicurezza per cui ogni aspetto del cedimento verrà valutato con cura, ma è interessante notare come la Haas VF-22 ne sia uscita alla grande da un crash cruento come quello del Principato.

Visti i rottami era facile prevedere la sostituzione di telaio, motore e cambio, in un filotto che avrebbe dato una bella mazzata ai costi della Haas che deve fare i conti con i vincoli del budget cap.

In realtà l’incidente più pauroso che cruento, per fortuna, si è risolto con la sostituzione della scocca e della scatola esterna della trasmissione.

Haas VF-22 con motore e cambio della Ferrari Photo by: Giorgio Piola

I tecnici diretti da Simone Resta hanno deciso di allestire il telaio di scorta per Baku, perché quello incidentato ha richiesto degli interventi di riparazione, ma sarà disponibile come terza scocca nella trasferta in Azerbaijan.

Nessun danno irreparabile allo chassis, quindi, e anche la power unit Ferrari 066/7 è uscita indenne dall’incidente: l’unica parte non recuperabile fra gli elementi strutturali è stata la scatola esterna del cambio, ma per come è stato impressionante il botto di Mick Schumacher la Haas se l’è cavata più che bene…