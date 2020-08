Cowell: "Ho voglia di ricominciare da un foglio bianco"

Andy Cowell si era preso un impegno: seguire il team Mercedes fino al montaggio della seconda power unit e poi l’inglese, capo di Brixworth in uscita dal ruolo di amministratore delegato di Mercedes-AMG High Performance Powertrain dal 2014, potrà allontanarsi dalle frecce nere.

Il britannico ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del propulsore ibrido della Mercedes che ha fruttato alla Stella sei campionati piloti e costruttori consecutivi dal 2014.

"La Mercedes è un'azienda di cui sono estremamente orgoglioso di aver lavorato - ha detto Cowell nel podcast di F1 Beyond the Grid – ci sono delle persone che hanno formato un gruppo davvero incredibile e che mi mancheranno. Ma è tempo di cambiare: sono sedici anni che mi occupo delle stesse cose”.

“Mi piace l’idea di partire da un foglio bianco: sono attratto dall’idea di partecipare a un progetto stimolante”.

Cowell ha spiegato le sue intenzioni alla Mercedes in gennaio e ha lasciato il ruolo di capo dei motori ad Hywel Thomas in luglio, ma rimarrà parte del team fino alla fine dell’anno, per completare la fase di transizione.

In attesa che Andy delinei cosa vorrà fare ha partecipato con entusiasmo al Project Pitlane, che ha visto i team di F1 inglesi sviluppare ventilatori per i malati di VOCID-19 nel Regno Unito.

"Questo ha acceso la mia attenzione e mi ha fatto pensare molto - ha detto Cowell – sarà una sfida che porterò avanti. Molti amici, e soprattutto mia madre pensano che sia un matto a lasciare la posizione che occupavo e comunque non ho ancora deciso cosa farò…”.

"Spero di poter aiutare aziende, organizzazioni e persone – conclude Cowell – fin dall’età di 5 anni il motorsport è stato una parte enorme della mia vita. Le corse faranno sempre parte della mia esistenza: devo decidere dove e con chi”.

"Il Motorsport farà sempre parte della mia vita, ma quale parte, è la cosa da risolvere. Ho tempo fino a dicembre per prendere una decisione per poi fare una chiamata…”.

Da queste dichiarazioni si può intendere che Cowell voglia vedere chi si farà avanti. Si dice che abbia già rifiutato un’offerta della Ferrari per andare a Maranello, ma a giudicare dall’indecisione dell’inglese ci possiamo aspettare anche delle interessanti sorprese nel mondo della F1. E non per forza che arrivino dalla Scuderia.