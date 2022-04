F1 | Cosa ha imparato la Red Bull dalla stagione 2021

Carica lettore audio

Dopo 7 anni di dominio ininterrotto della Mercedes, la Red Bull e Max Verstappen sono riusciti negli ultimi giri caotici del GP di Abu Dhabi a conquistare il titolo piloti. Sebbene il dibattito su quanto accaduto nelle battute conclusive della gara continuerà ad essere discusso a lungo, quanto realizzato dalla scuderia di Milton Keynes e dal pilota olandese dimostra come in Formula 1 non si debba mai mollare.

Christian Horner ha riflettuto su quanto la intensa lotta dello scorso anno abbia avuto un impatto sulla stagione 2022.

“Penso che quanto accaduto nel 2021 mi abbia dimostrato come se si vuole fortemente qualcosa, se si crede davvero in qualcosa, allora tutto è possibile” ha dichiarato il team principal della Red Bull ad alcuni media selezionati tra cui Motorsport.com.

“Lo scorso anno nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe accaduto. La Mercedes aveva concluso la stagione 2020 con quella che è stata probabilmente la loro migliora vettura di sempre. C’è stato un minimo cambio regolamentare durante l’inverno, ma il 65% del telaio, dal cambio e delle sospensioni è stato ripreso da quella monoposto che ha dominato l’anno prima”.

“Nonostante ciò siamo stati in grado di essere competitivi sin dalla prima gara e sostenere quella sfida. Abbiamo dimostrato che se vuoi davvero qualcosa, e dai il massimo, tutto è possibile”.

Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing

Il successo nel campionato piloti ottenuto nel 2021 è arrivato in un momento in cui tutti i team si sono trovati costretti a bilanciare gli sviluppi tra le monoposto della passata stagione e quelle con cui avrebbero affrontato il 2022.

Investire troppe risorse sulla vettura 2021 avrebbe comportato il rischio di iniziare la stagione 2022 in ritardo di preparazione. Dopo le prime due gare dell’anno, però, sembra che in Red Bull abbiano valutato tutto con attenzione.

La Red Bull RB18 sembra essere allo stesso livello della Ferrari F1-75 e soltanto un problema in Bahrain ha impedito al team di lottare fino alla fine per il successo contro Charles Leclerc.

“Penso di aver sempre avuto grande fiducia nella nostra squadra” ha proseguito Horner. “Lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di lottare per il titolo e ci siamo spinti al limite. Abbiamo sviluppato a lungo la nostra RB16B e quindi eravamo relativamente in ritardo sulla monoposto 2022”.

“Nonostante lo sforzo compiuto nella fase finale di stagione ci siamo presentati in Bahrain subito competitivi. Abbiamo sfiorato la pole, abbiamo preso per tre volte il comando della gara e poi soltanto alla fine tutto è sfumato per un problema di affidabilità. Questo però dimostra il grande lavoro compiuto dal team negli ultimi 12 mesi e il grande equilibrio nel distribuire le risorse”.

Il vincitore della gara Max Verstappen, Red Racing RB18

Anche se la Red Bull dall’esterno sembri aver trovato un equilibrio nello sviluppo della vettura 2021 e quella 2022, non si deve pensare neanche per un secondo che le cose siano state facili per la squadra.

Lo stesso Horner ha ammesso come l’intensa lotta con la Mercedes e Lewis Hamilton ha portato una notevole dose di stress, ma il premio finale ha ripagato la squadra di tutto ed ha consentito alla Red Bull di interrompere un dominio della Casa della Stella che durava dal 2014.

“Bisogna ricordare che la Mercedes non ha solo dominato, ma ha annullato la concorrenza per sette anni. Nessuno è stato in grado di reggere la sfida con loro per l’intera stagione. Esserci messi al loro livello per l’intero campionato ha messo una pressione enorme a tutti i reparti”.

“Oltre a ciò, poi, ci siamo dovuti confrontare con i limiti di budget e con la progettazione della monoposto 2022. È stata una sfida enorme. In Austria abbiamo sentito che i nostri rivali avevano interrotto lo sviluppo dell’auto 2021 per concentrarsi su quella ad effetto suolo, mentre noi eravamo ancora nel pieno dello sviluppo della RB16B”.

Se dopo le prime due gare della stagione sembra che la lotta per il titolo possa essere un affare riservato a Red Bull e Ferrari, Horner non esclude che la Mercedes possa tornare dopo un avvio disastroso.

Il team principal della scuderia di Milton Keynes è consapevole di quanto possa essere forte l’organizzazione della squadra otto volte iridata ed avere anche Lewis Hamilton e George Russell in lotta per il titolo renderebbe tutto più eccitante.

“Penso che sarebbe tutto più facile se ci fossero sei piloti a darsi battaglia per la vittoria. Lo scorso anno abbiamo assistito ad un duello tra pesi massimi ad ogni singolo gran premio dalla prima all’ultima gara e l’intensità di quella sfida è stata notevole. Con più piloti coinvolti tutto sarebbe più dinamico”.