F1 | Consiglio Mondiale FIA: solo 23 GP in calendario

Carica lettore audio

Il Consiglio Mondiale FIA si è riunito per l'ultima volta nel 2022 al Savoia Regency Hotel di Bologna. Il presidente, Mohammed Ben Sulayem, per quanto riguarda la Formula 1 ha ufficializzato un calendario con 23 GP essendo ufficialmente saltato il Gran Premio della Cina. La stagione 2023 sarà record, ma la perdita di una gara alla fine è stata accolta con un sorriso dalle squadre e dagli addetti ai lavori, dal momento che non sembra prevista la sostituzione di Shangai.

Confermate le gare sprint in sei appuntamenti

GP dell’Azerbaijan (Baku City Circuit) 28-30 aprile

GP d'Austria (Red Bull Ring) 30 giugno-2 luglio

GP del Belgio (Spa-Francorchamps) 28-30 luglio

GP del Qatar (Losail International Circuit) 06-08 ottobre

GP degli Stati Uniti (Austin) 20-22 ottobre

GP del Brasile (Autódromo José Carlos Pace) 3-5 novembre

Omologazioni del Roll Hoop 2024

Dal punto di vista tecnico è stato richiesto un aumento significativo dei carichi a cui deve resistere il Roll Hoop a partire dal 2024 dopo il pauroso crash dell’Alfa Romeo C42 di Guanyu Zhou che ha visto stradicato il roll-bar dal telaio.

La FIA imporrà test di omologazione più stringenti con maggiori carichi orizzontali che richiederanno un migliore fissaggio del roll hoop alla struttura del telaio.

Indennità forfettaria per le garette

Ci sono novità anche che riguardano i Regolamenti Finanziari 2023 e 2024: per ogni gara Sprint in calendario è stata introdotta un’indennità forfettaria di 300 mila dollari che raddoppia il valore concesso quest’anno, ma dal 2023 è prevista l'eliminazione di qualsiasi successivo conguaglio economico in caso di danni per gli incidenti subiti durante le garette.

I membri del Consiglio Mondiale hanno ricevuto un aggiornamento sui dossier discussi durante l'ultima riunione della F1 Commission, senza che siano stati portati in approvazione.

Allentato il protocollo COVID-19

La FIA, inoltre, continua a evolvere il protocollo COVID-19 in linea con i cambiamenti della pandemia: è stato proposto di allentare il protocollo COVID-19 per la stagione 2023 di Formula 1.

I partecipanti che non saranno "idonei a partecipare" (ovvero coloro che presenteranno sintomi di COVID-19 o un'infezione da COVID-19 confermata) non saranno autorizzati ad accedere alle aree "ad alta densità". Non ci sarà obbligo di vaccinazione e la FIA non organizzerà più strutture di test in loco, ma informerà le parti interessate alle strutture disponibili localmente.