F1 | Consiglio Mondiale FIA: si accorcia la procedura di partenza

A Baku, in occasione della settimana dell’Assemblea Generale della FIA, si è riunito per l’ultima volta nel 2023 il Consiglio Mondiale della FIA che ha ratificato il calendario precedentemente discusso con 24 appuntamenti approvati, che porterà al nuovo record di gare stagionali.

Il Consiglio Mondiale ha approvato vari aggiornamenti al Regolamento Sportivo e Tecnico della Formula 1 2024 proposti nell’ultima riunione della F1 Commission.

In attesa di scendere nel dettaglio dei singoli provvedimenti vi diamo i capisaldi delle novità che saranno introdotte nella prossima stagione: a seguito del forte disagio che hanno patito i piloti in occasione del GP del Qatar, la FIA ha deciso di introdurre un sistema di raffreddamento che sarà obbligatorio montare nei GP che si disputeranno in condizioni di caldo estremo.

In materia di sicurezza è stato deciso di ridurre il numero e il peso dei rinforzi in metallo che sono montati sotto al fondo: sono stati identificati come elementi di rischio qualora dovessero staccarsi da una monoposto.

Si accorcia anche la procedura di partenza, visto che si riduce il tempo che verrà trascorso in griglia da 50 a 40 minuti.

Le squadre che decideranno di far partire la loro vettura dalla pit lane avranno l’obbligo di far spostare il personale e le attrezzature dalla corsia di uscita dalla corsia box 90 secondi dopo l’inizio del giro di formazione: questo è un altro provvedimento finalizzato a migliorare i criteri di sicurezza.

E per concludere sono stati approvati anche degli aggiornamenti minori al Regolamento Sportivo, Tecnico e Finanziario delle Power Unit 2026.