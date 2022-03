F1 | Consiglio Mondiale FIA: Mazepin può correre, niente GP di Russia

Carica lettore audio

I piloti russi potranno continuare a gareggiare in eventi FIA, ma solo sotto una veste neutrale e con la bandiera della FIA: questa è la decisione emersa dal Consiglio Mondiale che si è riunito martedì in una sessione straordinaria per approvare una serie di misure in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

La FIA, quindi, ha deciso di non seguire le indicazioni dettate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che vuole impedire a tutti gli atleti russi di partecipare agli eventi sportivi. Nel comunicato che è stato diffuso si legge che: “i piloti, i singoli concorrenti e gli ufficiali di gara russi/bielorussi possono partecipare alle competizioni internazionali e locali solo in una veste neutrale e sotto la “bandiera della FIA” fino a nuovo avviso a patto che si impegnino all’adesione deiPrincipi di pace e neutralità politica della FIA”.

Logo FIA al motorhome

Il Consiglio Mondiale, però, ha deciso che nessuna competizione si potrà svolgere in Russia o Bielorussia fino a nuovo avviso e nessuna bandiera, simbolo o inno di quei paesi sarà consentito negli eventi FIA.

La Federazione Internazionale ha anche formalmente annullato il Gran Premio di Russia di quest'anno.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: “Come sapete, la FIA sta osservando gli sviluppi della crisi in Ucraina con grande tristezza e shock. Spero in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina e il nostro pensiero è rivolto a tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in Ucraina”.

Nessuna squadra nazionale russa o bielorussa sarà autorizzata a partecipare a manifestazioni come i Motorsport Games. Anche i membri russi e bielorussi delle Commissioni FIA dovranno dimettersi temporaneamente dai loro ruoli.

Ben Sulayem ha aggiunto: “Voglio ringraziare i membri del Consiglio Mondiale per la loro pronta azione nel prendere misure nell'interesse dello sport e della pace. Siamo solidali con Leonid Kostyuchenko, il presidente della Federation Automobile d'Ukraine (FAU) e i rappresentanti della famiglia FIA nel paese”.

Nikita Mazepin, quindi, è autorizzato a partecipare alla stagione di Formula 1 con la Haas: vedremo quale sarà l’atteggiamento della squadra americana nei suoi confronti dopo i dubbi che erano emersi nei giorni scorsi, specie dopo la scomparsa dello sponsor Uralkali dalle fiancate della VF-21.

Anche Robert Shwartzman, tester della Ferrari avrà l’opportunità di guidare la F1-75 nei due appuntamenti nei quali la Scuderia sarà obbligata a schierare un giovane pilota nella FP1.