F1 | Con due Ferrari che si sfidano impossibile prendere Verstappen

Carica lettore audio

Max Verstappen e la Red Bull hanno prenotato la vittoria nel Gran Premio d’Austria. I ventitré giri della gara sprint hanno confermato che al netto di imprevisti il campione del mondo ha tutto per puntare al settimo successo stagionale, a patto però di non concedersi la minima sbavatura.

L’antipasto visto oggi ha confermato che la Red Bull (e Max) nei primi due giri hanno una marcia in più, merito della monoposto (che scalda molto bene le gomme) ed anche di Verstappen, un riferimento assoluto nella capacità di dare il cento per cento senza neanche un microsecondo di riscaldamento.

Il ritmo di gara, però, è un’altra cosa, e sul ritmo la Ferrari non è ad una distanza tale da fare pensare che Verstappen possa concedersi una passerella.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il problema (per Charles Leclerc e Carlos Sainz) è che se Max riesce a portarsi fuori dalla zona DRS prima che l’ala mobile venga attivata (ovvero all’inizio del terzo giro) diventa dura recuperare.

E da quanto visto oggi, senza avversari in scia Verstappen riesce a concentrarsi maggiormente sulla gestione delle gomme, un ‘lusso’ che non potrebbe permettersi con una (o due) Ferrari alle calcagna.

Ovviamente la prima domanda che è emersa dopo la gara sprint è in merito al confronto tra Leclerc e Sainz visto nei primi giri. Senza il tempo perso in un (corretto) confronto tra i suoi due piloti, la Ferrari sarebbe stata in grado di complicare maggiormente la vita a Verstappen? Difficilmente Leclerc sarebbe riuscito ad entrare in zona DRS, ma è anche vero che una maggiore pressione avrebbe costretto Max a spingere di più, con la possibilità di spremere maggiormente le sue gomme.

Charles Leclerc, Ferrari, 2° posizione, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, si congratulano a vicenda dopo la gara Sprint Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Quanto visto oggi tra i due ferraristi è ovviamente interpretato nel contesto creatosi dopo la gara di domenica scorsa a Silverstone, ovvero una squadra dove non ci sono spaccature, ma neanche il clima di inizio stagione.

Mattia Binotto fa il suo lavoro, e conferma un contesto tranquillo e rilassato lanciando sui media la responsabilità di gettare benzina sul fuoco. Cosa vera se riferita ad alcuni eccessi, ma non del tutto se il riferimento è quello all’atmosfera che ha preceduto il weekend di Spielberg.

In questo scenario è naturale che vedere Leclerc e Sainz tirarsi qualche staccata possa far ipotizzare un rapporto tra i due meno idilliaco rispetto ad inizio stagione. Non è stato un comportamento da penna rossa, trattandosi pur sempre di una gara sprint, ma è stato comunque un piccolo aiuto a Verstappen, che tra l’altro di aiuti non ne ha bisogno.

Charles Leclerc, Ferrari, 2° posizione, controlla i suoi pneumatici dopo la gara Sprint Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images



“Domani sarà una gara lunga e la gestione delle gomme sarà più importante rispetto alla gara sprint – ha commentato Leclerc - quindi non potremo permetterci di fare quello che abbiamo fatto oggi”.

In vista dei 71 giri in programma domani, la Ferrari potrebbe trovarsi a dover differenziare le strategie come carta da giocare per provare a mettere sotto pressione Verstappen.

Sarà un passaggio delicato (se avverrà) perché per quanto la squadra venga prima di tutto, nei confronti di Leclerc la Ferrari non può più permettersi errori.

“Non conosco le regole di ingaggio – ha spiegato Charles - ovviamente non siamo noi piloti prendere queste decisioni, e una cosa da chiedere a Mattia”.

“Deciderà Mattia insieme alla squadra”, ha confermato anche Sainz, quindi la palla passa alla squadra. Non è un fattore marginale, perché per quanto professionisti ben pagati, i piloti non sono robot, e tra loro c’è chi ha bisogno di sentire il supporto del gruppo sulle spalle. Il Gran Premio d’Austria, anche in tal senso, sarà un passaggio importante in vista della seconda metà di stagione.