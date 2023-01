F1 | Colpo di scena Williams: preso Vowles come team principal!

Carica lettore audio

La Williams Racing ha ufficializzato il nome del team principal che prende il posto di Jost Capito e si tratta di un colpo di scena: dalla Mercedes arriverà James Vowles che diventarà operativo a partire dal 20 febbraio, in tempo per preparare il primo Gran Premio 2023 in programma in Bahrain.

James sarà il terzo Team Principal nei 46 anni di storia della squadra di Grove, dopo Frank Williams e Jost Capito. Il 43enne ingegnere britannico esce da un team come quello di Brackley che ha collezionato oltre 120 vittorie e nove titoli Costruttori (agli otto della Mercedes va aggiunto il nono colto con la Brawn GP nel 2009).

Vowles negli ultimi quattro anni è stato il responsabile della strategia della Stella, avendo avuto ruoli chiave non solo in Mercedes, ma in precedenza anche in Honda Racing, Brawn GP e British American Racing.

“Non vedo l'ora di iniziare con la Williams Racing. È un onore entrare a far parte di una squadra con un patrimonio così incredibilmente ricco. La squadra è un'icona del nostro sport che rispetto molto", ha detto James.

La Williams Racing ha scelto un tecnico per condurre la squadra. Soddisfatto Matthew Savage, presidente di Dorilton Capital: “Siamo lieti di dare il benvenuto a James alla Williams Racing. È uno dei talenti più rispettati in Formula 1 e ci porterà a crescere per completare la trasformazione della Williams Racing".

James ha ringraziato il team di Brackley: con la Stella ha vissuto 12 anni bellissimi: “La Mercedes mi ha sempre supportato durante la mia permanenza e ci separiamo in ottimi rapporti dopo oltre 20 anni di lavoro a Brackley. Sono grato per tutto ciò che Toto e il team hanno fatto, ed è stata un'esperienza così speciale vivere insieme le sconfitte come le vittorie".