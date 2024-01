F1 | Colpo di scena: Steiner abbandona la Haas, promosso Komatsu

Gunther Steiner lascia la Haas e sarà sostituito da Ayao Komatsu. La notizia segue di poche ore quella dell’addio al team del direttore tecnico Simone Resta, ma è indubbio che l’uscita dalla squadra statunitense del team principal coglie ancor più di sorpresa.

La figura di Steiner è stata alla base del progetto Haas F1, si deve a lui l’idea del progetto basato su una forte partnership con la Ferrari che ha permesso nel 2016 di poter essere in pista con un investimento finanziario decisamente contenuto rispetto ad un team indipendente.

Per otto stagioni Steiner ha ricoperto il ruolo di team principal, diventando la figura di riferimento della squadra. Al 58enne altoatesino si deve anche la sopravvivenza della squadra nel difficile 2020, anno in cui il team è stato molto vicino alla chiusura a causa delle difficoltà finanziarie legate al periodo Covid.

Superato il momento di crisi, la Haas è tornata ad essere una realtà solida, riuscendo a tornare sul mercato piloti senza il limite di doversi finanziare attraverso i piloti. La miglior stagione dell’era Steiner resta il 2018, campionato concluso al quinto posto della classifica costruttori con 93 punti.

Photo by: Motorsport Images Ayao Komatsu sarà il nuovo team principal della Haas

A sette settimane dai test che daranno il via alla stagione 2024, la Haas si ritrova alle prese con un cambio molto importante ai vertici. Ayao Komatsu, quarantasettenne ingegnere giapponese, ha iniziato la sua carriera nel motorsport nel 2003 come tecnico specializzato nella gestione degli pneumatici per la British American Racing, ed è rimasto con il team di Brackley per due stagioni. Nel 2006 si è trasferito alla Renault nel ruolo di performance engineer con Nelson Piquet Jr., Romain Grosjean e Vitaly Petrov.

Dopo la promozione nel ruolo di ingegnere di pista di Grosjean dal 2012 al 2015, Komatsu ha seguito il pilota francese nella nuova avventura in Haas come responsabile delle performance e coordinatore degli ingegneri in pista.

La sua promozione nel ruolo di team principal prosegue una tendenza già vista negli ultimi anni con Andrea Stella e James Vowles, ingegneri passati a ricoprire il ruolo attuale dopo una lunga militanza in pista con incarichi tecnici.