F1 | Colpo di scena Haas: il favorito diventa Hulkenberg

Le trattative per l’assegnazione dell’ultimo sedile ancora ufficialmente da assegnare per la stagione 2023 sembrano aver imboccato una direzione chiara. La Haas ha più volte ribadito di non avere fretta di chiudere i colloqui per definire chi affiancherà il prossimo anno Kevin Magnussen, ma seppure i contorni non siano ancora nitidi, l’identikit del candidato principale assomiglia sempre più a Nico Hulkenberg.

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

I primi contatti tra il trentacinquenne tedesco e la Haas sono avvenuti dopo il Gran Premio d’Olanda, e da allora i colloqui sono stati sempre più frequenti. Prima della tappa di Singapore la squadra ha dato una sorta di ultimatum a Schumacher, ma l’exploit che avrebbe potuto fare la differenza in una fase delicata per la carriera di Mick finora non è arrivato.

Con l’arrivo di un nuovo main-sponsor (ufficializzato ad Austin per le stagioni 2023/2024) per la Haas non è più vitale contare sui supporti finanziari garantiti dai piloti. Il team il prossimo anno potrà contare per la prima volta su un budget in linea con il tetto di spesa imposto dal budget cap.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se la trattativa con Hulkenberg sarà finalizzata in tempi brevi l’annuncio potrebbe arrivare alla vigilia del weekend di San Paolo, viceversa tutto sarà posticipato di una settimana, ovvero nel fine settimana di Abu Dhabi.

Per un tedesco ‘classe 1987’ che si appresta a ritirarsi (Sebastian Vettel) ci sarà un coetaneo e connazionale che tornerà a tempo pieno in Formula 1. Hulkenberg ha disputato le ultime sue due gare in Formula 1 in apertura della stagione in corso, sostituendo proprio Vettel in Bahrain e a Jeddah, al volante dell’Aston Martin.

Schumacher corre il rischio di non avere un programma definito in vista della stagione 2023, uno scenario non dei più semplici nel mese di novembre. Se si ritroverà a piedi, per Mick non sarà facile trovare un impegno di alto livello in altre serie, e potrebbe concedersi un anno sabbatico provando a tornare in Formula 1 in pianta stabile nel 2024.