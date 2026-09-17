F1 | Colpo Alpine: arriva Mike Elliott, l’ex direttore tecnico della Mercedes, come nuovo CTO

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

CIAR
CIAR
Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

WRC | Salta il Rally d'Arabia Saudita: il mondiale si chiude con il Rally Italia Sardegna

WRC
WRC
Rally d'Italia
WRC | Salta il Rally d'Arabia Saudita: il mondiale si chiude con il Rally Italia Sardegna

F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

Formula 1
Formula 1
F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

MotoGP | Martin: "Mi sono ripreso abbastanza bene, affronterò il weekend come se fosse uno normale"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Martin: "Mi sono ripreso abbastanza bene, affronterò il weekend come se fosse uno normale"

MotoGP | Bezzecchi: "Ho imparato qualcosa da ogni errore, ma il difficile è metterlo in pratica"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Bezzecchi: "Ho imparato qualcosa da ogni errore, ma il difficile è metterlo in pratica"

MotoGP | Diggia commenta il fuorionda con Bagnaia: "Serve più rispetto. È un mondo in cui non possiamo più parlare"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Diggia commenta il fuorionda con Bagnaia: "Serve più rispetto. È un mondo in cui non possiamo più parlare"

MotoGP | Ogura dichiarato fit in Austria e ammette: "Forse sarei andato a Misano senza la diagnosi sbagliata"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Ogura dichiarato fit in Austria e ammette: "Forse sarei andato a Misano senza la diagnosi sbagliata"
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Colpo Alpine: arriva Mike Elliott, l’ex direttore tecnico della Mercedes, come nuovo CTO

Alpine rafforza la propria struttura tecnica ingaggiando Mike Elliott, ex direttore tecnico ed ex Chief Technical Officer Mercedes, per contribuire a far crescere la struttura del team. Il britannico porta a Enstone dodici anni di esperienza a Brackley e si inserisce in una campagna acquisti che punta a ridurre il gap dai team di vertice.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Mike Elliott, Mercedes

Alpine aveva puntato molto sul 2026 come anno del rilancio dopo un 2025 avaro di soddisfazioni, anche perché una parte degli sforzi era stata concentrata sul nuovo regolamento tecnico, in cui la squadra ha scelto di passare alla Power Unit Mercedes. Proprio dal mondo della Stella arriva l’ultimo rinforzo per il team: Alpine ha ingaggiato Mike Elliott, ex direttore tecnico Mercedes, come nuovo Chief Technical Officer.

L’arrivo del britannico si inserisce in una campagna acquisti che negli ultimi anni ha portato ad Enstone nomi di spessore, tra cui anche David Sanchez, a lungo figura di riferimento in Ferrari prima del passaggio in McLaren. Un’avventura, quella inglese, durata però pochi mesi, complice la mancanza di spazio nel nuovo organigramma.

Per il team di Enstone l’arrivo di Elliott porta una figura comunque di grande esperienza, ora chiamata a guidare e coordinare tutte le attività tecniche e ingegneristiche della fabbrica, con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati negli ultimi mesi e ridurre il divario dai team di vertice, che resta ancora consistente al di là della splendida pole conquistata a Monza.

Mike Elliott, direttore tecnologico di Mercedes-AMG, in conferenza stampa

Mike Elliott, direttore tecnologico di Mercedes-AMG, in conferenza stampa

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel caso di Elliott si tratta di un ritorno alle origini: tra il 2008 e il 2012 aveva già lavorato a Enstone come Principal Aerodynamist, nel periodo in cui il team correva sotto le insegne di Renault e Lotus, lavorando anche con Fernando Alonso, Robert Kubica e Kimi Raikkonen.

Da allora la sua carriera ha seguito un percorso di crescita costante, passando da Renault a McLaren fino ad approdare in Mercedes, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano, arrivando anche a diventare direttore tecnico. Un incarico che lo ha portato alla creazione delle sfortunate W13 e W14, due monoposto che, pur caratterizzate da idee molto aggressive, non hanno trovato successo nell’era a effetto suolo.

Proprio sulla base di quei risultati, Mercedes aveva scelto di richiamare alla direzione tecnica James Allison, mentre Elliott era stato ridimensionato al ruolo di Chief Technical Officer, la stessa posizione che ora assumerà in Alpine, dove comunque porterà una lunga esperienza maturata in dodici anni a Brackley. Elliott aveva lasciato la Mercedes a fine 2023, avendo compreso che il suo percorso con la Stella si fosse ormai concluso, con l’idea di aprire una nuova avventura in futuro.

In un contesto tecnico sempre più articolato, dove la capacità di integrare aerodinamica, meccanica e sviluppo software è diventata fondamentale, l’Alpine punta su un profilo che conosce a fondo la Formula 1 e ha vissuto l’epoca d’oro della Mercedes. L’arrivo di un tecnico britannico di spessore a Enstone rafforza le capacità della squadra, che mira a costruire sui recenti progressi in pista e a ridurre il gap dai primi quattro team.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | “Non mi sto godendo la vita”: come l’esperienza di Yuki Tsunoda in Red Bull lo ha “sfinito”

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

Formula 1
Formula 1
F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

MotoGP | Diggia commenta il fuorionda con Bagnaia: "Serve più rispetto. È un mondo in cui non possiamo più parlare"

MotoGP
MotoGP
Austria
MotoGP | Diggia commenta il fuorionda con Bagnaia: "Serve più rispetto. È un mondo in cui non possiamo più parlare"

F1 | Mercedes, la fortuna aiuta... chi è lucido: al Madring ha vinto anche una catena di comando perfetta

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Mercedes, la fortuna aiuta... chi è lucido: al Madring ha vinto anche una catena di comando perfetta
More from
Alpine

WEC | Rocambolesca vittoria Ferrari alla Lone Star Le Mans, beffa atroce per Toyota

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Rocambolesca vittoria Ferrari alla Lone Star Le Mans, beffa atroce per Toyota

F1 | Alpine: per la pole di Gasly a Monza è tornata l'ala che si apre al contrario collassando

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Alpine: per la pole di Gasly a Monza è tornata l'ala che si apre al contrario collassando

F1 | Gasly e Monza, una storia speciale: sei anni dopo la vittoria arriva la prima pole

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Gasly e Monza, una storia speciale: sei anni dopo la vittoria arriva la prima pole

Ultime notizie

Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

CIAR
CIAR CIAR
Il penultimo atto della Suzuki Rally Cup si accende al Rally del Lazio con grandi emozioni

MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Marquez: "Ho sofferto, ma ora sto iniziando a divertirmi"

WRC | Salta il Rally d'Arabia Saudita: il mondiale si chiude con il Rally Italia Sardegna

WRC
WRC WRC
Rally d'Italia
WRC | Salta il Rally d'Arabia Saudita: il mondiale si chiude con il Rally Italia Sardegna

F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”