F1 | Colpo Alpine: arriva Mike Elliott, l’ex direttore tecnico della Mercedes, come nuovo CTO

Alpine aveva puntato molto sul 2026 come anno del rilancio dopo un 2025 avaro di soddisfazioni, anche perché una parte degli sforzi era stata concentrata sul nuovo regolamento tecnico, in cui la squadra ha scelto di passare alla Power Unit Mercedes. Proprio dal mondo della Stella arriva l’ultimo rinforzo per il team: Alpine ha ingaggiato Mike Elliott, ex direttore tecnico Mercedes, come nuovo Chief Technical Officer.

L’arrivo del britannico si inserisce in una campagna acquisti che negli ultimi anni ha portato ad Enstone nomi di spessore, tra cui anche David Sanchez, a lungo figura di riferimento in Ferrari prima del passaggio in McLaren. Un’avventura, quella inglese, durata però pochi mesi, complice la mancanza di spazio nel nuovo organigramma.

Per il team di Enstone l’arrivo di Elliott porta una figura comunque di grande esperienza, ora chiamata a guidare e coordinare tutte le attività tecniche e ingegneristiche della fabbrica, con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati negli ultimi mesi e ridurre il divario dai team di vertice, che resta ancora consistente al di là della splendida pole conquistata a Monza.

Mike Elliott, direttore tecnologico di Mercedes-AMG, in conferenza stampa Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel caso di Elliott si tratta di un ritorno alle origini: tra il 2008 e il 2012 aveva già lavorato a Enstone come Principal Aerodynamist, nel periodo in cui il team correva sotto le insegne di Renault e Lotus, lavorando anche con Fernando Alonso, Robert Kubica e Kimi Raikkonen.

Da allora la sua carriera ha seguito un percorso di crescita costante, passando da Renault a McLaren fino ad approdare in Mercedes, dove ha ricoperto ruoli di primissimo piano, arrivando anche a diventare direttore tecnico. Un incarico che lo ha portato alla creazione delle sfortunate W13 e W14, due monoposto che, pur caratterizzate da idee molto aggressive, non hanno trovato successo nell’era a effetto suolo.

Proprio sulla base di quei risultati, Mercedes aveva scelto di richiamare alla direzione tecnica James Allison, mentre Elliott era stato ridimensionato al ruolo di Chief Technical Officer, la stessa posizione che ora assumerà in Alpine, dove comunque porterà una lunga esperienza maturata in dodici anni a Brackley. Elliott aveva lasciato la Mercedes a fine 2023, avendo compreso che il suo percorso con la Stella si fosse ormai concluso, con l’idea di aprire una nuova avventura in futuro.

In un contesto tecnico sempre più articolato, dove la capacità di integrare aerodinamica, meccanica e sviluppo software è diventata fondamentale, l’Alpine punta su un profilo che conosce a fondo la Formula 1 e ha vissuto l’epoca d’oro della Mercedes. L’arrivo di un tecnico britannico di spessore a Enstone rafforza le capacità della squadra, che mira a costruire sui recenti progressi in pista e a ridurre il gap dai primi quattro team.