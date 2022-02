F1 | Masi scorporato dalle altre decisioni

Carica lettore audio

Dai provvedimenti proposti dalla FIA, e approvati ieri a Londra della commissione Formula 1, emerge un aspetto che merita di essere sottolineato. Sia la Federazione Internazionale che Liberty Media non sono rimaste indifferenti alle critiche emerse nel corso della stagione 2021, sia da parte degli appassionati che in alcuni casi anche dagli stessi addetti ai lavori.

All’interno di un campionato indubbiamente straordinario, ci sono stati episodi che hanno avuto uno strascico più o meno lungo di polemiche, ad iniziare dal Gran Premio non corso ma premiato di Spa.

Oltre alla beffa per il pubblico, che di fatto ha pagato per assistere ad una gara che non ha mai preso realmente il via, c’è stata anche l’assegnazione di metà punteggio ai primi dieci classificati, il tutto dopo aver percorso qualche giro dietro la safety car.

Rispettando di fatto quella che era stato la classifica emersa al termine delle prove di qualificazione, la vittoria è andata a Max Verstappen, davanti a George Russell e Lewis Hamilton, e l’olandese ha lasciato Spa con 12,5 punti contro i 7,5 di Hamilton. Il tutto, va sottolineato, in linea con il regolamento sportivo in vigore lo scorso anno.

La FIA ha deciso che a partire da questa stagione in uno scenario come quello del Gran Premio del Belgio non verrà assegnato alcun punto, regolamentando lo svolgimento delle gare che termineranno senza aver completato la distanza programmata.

Se non ci saranno almeno due giri lanciati, non ci sarà punteggio e premiazione, mentre se la gara vedrà i piloti coprire una distanza da due giri al 25% dei programmati, i primi cinque classificati acquisiranno dei punti in classifica, 6 al vincitore, ed a seguire 4,3,2,1.

Dietro il numero di gare Sprint una vera guerra

Alla fine tutto è rimasto com’era, ovvero anche nel 2022 ci saranno tre weekend con il format che prevede il sabato la disputa della gara sprint. Dietro questa apparente stabilità c’è stato in realtà un duro confronto che ha coinvolto soprattutto Liberty e le squadre, divise su due fronti.

Il detentore dei diritti commerciali ha spinto per portare a sei il numero di gare sprint, un passo annunciato con tanto di accordi già firmati con i promoter delle gare ospitanti, ovvero Imola, Spielberg e Interlagos (poi confermate in calendario) e Bahrain, Montreal e Zandvoort, previste nel calendario originale.

L’incremento delle gare sprint è stato però preso al balzo da alcune squadre (i tre team di vertice) per chiedere una deroga al budget cap, ovvero un aumento di 2,65 milioni di dollari giustificati con spese extra richieste dalla disputa delle sei mini-corse.

Una richiesta che ha trovato una forte opposizione da parte delle altre squadre e recentemente l’amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, era uscito allo scoperto denunciando il tutto.

“Alcuni team – ha dichiarato Brown - cercano ancora scuse per aumentare il limite di budget, un tentativo per provare a vincere i campionati del mondo con i libretti degli assegni. Le continue pressioni da parte di alcune squadre per aumentare il tetto dei costi motivando la richiesta con i danni che si possono riportare in una gara sprint, è un chiaro esempio. Lo scorso anno si sia visto chiaramente che non ci sono stati incrementi sostanziali di danni a causa della sprint qualifying”.

In mancanza dei voti necessari per autorizzare l’incremento da tre a sei gare (è necessario il parere favorevole di otto team su dieci) tutto è stato accantonato, con buona pace di Liberty e delle squadre di vertice che hanno provato a piazzare un colpo a loro favore.

Rimandato il verdetto sul futuro di Masi

Per quanto importanti nella gestione delle gare, le novità ufficializzate ieri dalla FIA non contenevano quella più attesa, ovvero l’esito dell’indagine interna che la Federazione Internazionale ha avviato per far luce sui discussi eventi dello scorso Gran Premio di Abu Dhabi.

Le indiscrezioni secondo le quali sarà ristrutturata la figura del direttore di gara sono attendibili, ma la domanda che in molti si pongono è se al timone del prossimo Gran Premio del Bahrain ci sarà ancora Michael Masi.

Sarà il direttore di gara a pagare per la gestione degli ultimi giri di Yas Marina? Se il criterio adottato sarà quello utilizzato per il varo delle altre novità, ci sarà il rischio che Masi venga immolato per accontentare l’onda polemica alzatasi al termine della corsa e tuttora ancora non placata.

Ma ogni caso fa storia a sé, e la spinosa decisione che sarà di fatto la prima patata bollente a carico del nuovo presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem, non è di semplice soluzione, come conferma anche la richiesta di un po' di tempo in più per deliberare il tutto.

Sacrificare Masi equivarrebbe ad ammettere che qualcosa nella stanza dei bottoni di Abu Dhabi non ha funzionato, viceversa il rischio è di far riaccendere la rabbia Mercedes, che quattro giorni dopo il termine della gara di Yas Marina ha rinunciato a proseguire qualsiasi azione legale contro la FIA, ed è difficile ipotizzare che lo abbia fatto senza aspettare una contropartita.