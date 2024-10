F1 | Clear: "Quando Ferrari sarà da titolo, Leclerc farà la sua parte"

Charles Leclerc ha tutte le carte in regola per giocarsi il titolo iridato di Formula 1. Ma la Ferrari dovrà essere brava a dare al pilota monegasco una monoposto buona a sufficienza da permettergli di lottare per tutto il campionato. Insomma, servirà una macchina da titolo.

Si può riassumere così l'intervento di Jock Clear, direttore della Ferrari Driver Academy, ai microfoni del podcast F1 Nations. In realtà. l'ingegnere britannico nativo di Portsmouth ha detto molto di più. Ha parlato dell'evoluzione di Leclerc come pilota, che lo ha portato non solo a essere il migliore in qualifica mai visto - così ha detto Clear - ma anche a crescere in maniera esponenziale in gara, con una gestione gomme davvero efficace e da grande pilota qual è.

"Charles ha tutte le carte in regola per diventare un campione del mondo", ha subito chiarito Clear. "Lo dico dal 2018, ovviamente, quando lavoriamo con lui in Academy. Abbiamo visto tutte le cose giuste in tutte le fasi giuste. Ha il passo da qualifica. Mio Dio, ha, voglio dire, penso onestamente che sia il miglior pilota da qualifica che abbiamo visto. È difficile risalire a Michael, Mika e altri, ma lui è sicuramente il migliore in qualifica".

"E la sua gestione della gara. Se si guarda a Monza, è un'eccezione quando, quando, quando tutto è allineato, riesce a dare il meglio di sé. È una di quelle cose contro cui mi sono spesso battuto, senza fare nomi, ma se vi dico le parole, saprete esattamente da chi provengono. C'era un sacco di “Lo paghiamo un sacco di soldi, deve solo guidare la macchina [...]”. E se pensate che si tratti solo di questo, vi state perdendo qualcosa, perché c'è un sacco di roba da fare per mettere in fila tutte cose necessarie. Quindi l'unica esitazione che avrei è che Charles non si è ancora trovato in una situazione in cui, voglio dire, il 2022 è stato un buon esempio".

"E credo che guardando al 2022 si possa dire: era davvero una possibilità per la Ferrari di vincere un campionato del mondo? Bisogna dire di sì, perché a un certo punto avevamo 40 punti di vantaggio nel campionato o nel campionato piloti, ed eravamo in grado di battere Max in molti circuiti, quindi non eravamo pronti come squadra. E credo che, per come è andato lo sviluppo, la Red Bull ci abbia superato alla fine dell'anno. E certamente le anatre non si sono allineate tutte, ma certamente, sapete, ci sono state cose che Charles direbbe che non erano a livello di campionato durante quell'anno, in tutto quello che abbiamo fatto, ma questo è esattamente il punto: non vincerai un campionato finché tutti non saranno a quel livello".

"È ingiusto dire che la Mercedes ha vinto tutti i campionati solo perché aveva la macchina migliore. Avevano tutto il meglio. E lo stesso vale per Max negli ultimi tre anni: lui è stato molto bravo, ma la Red Bull è stata molto brava. Quindi, quando Charles si esibirà a quel livello, noi dovremo esibirci a quel livello con lui. E quando dico “con fiducia”, dico che è così. Quando saremo tutti a quel livello, so che lui si comporterà allo stesso modo. So che può fare ciò che è richiesto quando tutti noi siamo a quel livello. Quindi, quando ci troveremo in una posizione che ci consentirà di offrire una vettura in grado di competere per il campionato, cosa che credo sia ormai alle porte, Charles farà la sua parte",

Nel 2024 stiamo assistendo a una Ferrari molto più forte in gara rispetto alle ultime stagioni. I punti, in fin dei conti, vengono distribuiti al termine della gara, mentre in Qualifica cogliere la pole per poi non concretizzare la domenica ha poco senso.

"Sappiamo tutti di cosa Charles è capace. Lo abbiamo visto nel corso di alcuni anni e la sua reputazione in qualifica si è certamente consolidata nel corso di questi anni, tanto che la gente tendeva a dirmi: “Due anni fa, tre anni fa, sì, ma in gara non è così bravo come in qualifica”. E tu pensi: “Beh, non è giusto. È solo che è molto, molto bravo nelle qualifiche. Detto questo, credo che quest'anno si sia visto il risultato di un'evoluzione della vettura e del pilota. Cioè si è capito che il sabato non ci sono punti e che tutti i punti arrivano la domenica. Pertanto, credo sia vero che abbiamo spostato la nostra attenzione sul miglioramento della vettura da corsa".

"La gestione degli pneumatici è, ovviamente, un tema sempre attuale. Ma, sapete, abbiamo visto Charles fare delle ottime gare. Ricordo la gara del '22 in Austria, dove Max ha avuto problemi di degrado degli pneumatici e Charles ha vinto con un'ottima guida. Non è che Charles storicamente non sia stato bravo con le gomme. Penso che sia noi, come combinazione, che non ci siamo concentrati molto bene sui pneumatici. Quindi credo che quello che abbiamo visto quest'anno sia il risultato di una nostra maggiore attenzione a far funzionare bene la macchina in gara e a curare gli pneumatici, e di Charles che ha imparato dagli anni precedenti e ha affinato le sue capacità di gestione degli pneumatici, ma anche di gestione della gara".

"E credo che abbia risposto bene a un compagno di squadra molto forte, insomma, abbiamo parlato a lungo delle qualità di Carlos. E il fatto è che Carlos probabilmente non ha il ritmo che Charles può mostrare in qualifica. Ma, sapete, se guardate a Singapore l'anno scorso e a quella gara, sapete, Charles ci è rimasto davvero male. Si trattava di una gara in cui Charles, si sarebbe detto, sarebbe andato come favorito per la vittoria di Singapore, spesso, spesso ci va con molta fiducia, e, naturalmente, il fatto che Carlos poi gli abbia fregato quella gara sotto il naso ha fatto davvero male".

"E credo che questo genere di cose lo abbia spinto a concentrarsi sulla necessità di portare a termine il lavoro domenica. E, non voglio dire che non l'abbia mai pensato, ma significa che la concentrazione cambia leggermente se ci si distoglie dall'idea che dobbiamo solo ottenere la migliore macchina da qualifica possibile e fare un giro di qualifica, e poi tutto accadrà la domenica. Quindi credo che si stia vedendo una migliore rappresentazione di Charles e di noi come pilota, come macchina e come squadra", ha concluso Clear.