F1 | Classifiche Mondiali: la Red Bull fa bottino pieno in Bahrain Con una spettacolare doppietta, la Red Bull ha iniziato il Mondiale alla grande in Bahrain ed è a punteggio pieno sia nella classifica piloti che in quella Costruttori. Stupisce il secondo posto dell'Aston Martin in quest'ultima, con la Ferrari che, complice il ritiro di Leclerc, si ritrova addirittura quarta dietro alla Mercedes. E il monegasco paga già 25 punti su Verstappen.