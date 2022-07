F1 | Leclerc, Verstappen e Hamilton sotto investigazione!

Carica lettore audio

La festa ferrarista è stata interrotta dalla convocazione dei commissari sportivi che hanno chiesto la presenza di un rappresentante del team del Cavallino in direzione gara alle 18:30 perché non sarebbe stata rispettata una norma del parco chiuso.

La convocazione è stata fatta in violazione dell'articolo 12.2.1 i) del codice sportivo internazionale per la mancata osservanza delle istruzioni dati dagli ufficiali di gara per lo svolgimento sicuro e ordinato della manifestazione.

Cosa sarebbe successo? Pare che il fisioterapista abbia passato a Charles Leclerc una borraccia per farlo bere, dimenticando probabilmente che i conduttori devono essere sottoposti alla pesa anche dopo l'arrivo. La stessa azione è stata compiuta anche da Max Verstappen e Lewis Hamilton, anche loro arrivati a podio. Dunque i primi 3 sono tutti sotto investigazione.

La notizia ha spento l'entusiasmo che c'era nel box del Cavallino per il ritorno alla vittoria Charles Leclerc dopo cinque GP nei quali il monegasco non era riuscito ad andare sul podio. La squadra di Maranello, così come Red Bull e Mercedes deve aspettare il giudizio che verrà emesso dai commissari sportivi.

Speriamo che non si debba fare notte per avere un giudizio che non deve impattare su un risultato cristallino conquistato in pista...