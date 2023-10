F1 | Clamoroso: Bauer segnala irregolarità ai fondi di Leclerc e Lewis

Quando tutto sembrava finito, ecco la clamorosa sorpresa. La Ferrari SF-23 numero 16, quella di Charles Leclerc, e la Mercedes W14 numero 44, quella di Lewis Hamilton, sono oggetto di valutazioni da parte del collegio dei commissari sportivi dopo la segnalazione di Jo Bauer, tecnico delegato della FIA che ha ispezionato le due monoposto.

Nel documento 60 emesso alle 17:28 di Austin, Jo Bauer, delegato tecnico della FIA, ha affermato quanto segue: "Sulle vetture numero 16 e 44 è stata effettuata un'ispezione fisica al fondo e al pattino".

"I pattini situati nell'area -825 ≥ XR ≥ - 1025 non sono stati trovati a norma di regolamento per ciò che riguarda l'Articolo 3.5.9 e del Regolamento Tecnico della FIA dedicato alla Formula 1".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

L'articolo in questione recita: "Lo spessore delle tavole misurato normalmente alla superficie inferiore deve essere di 10 millimetri (più o meno) 0,2 millimetri e deve essere uniforme quando è nuovo".

"Uno spessore minimo di 9 millimetri sarà accettato a causa dell'usura e la conformità a questa disposizione sarà verificata ai perimetri dei fori designati". Insomma, il regolamento afferma che la tolleranza è di un millimetro, e sarebbe per via del consumo durante la gara.

Bauer ha aggiunto nella nota di passare la palla al collegio dei commissari sportivi, perché spetterà a loro prendere una decisione sulle eventuali - ma probabili - sanzioni per Leclerc e Hamilton. Non è da escludere addirittura la squalifica dal Gran Premio degli Stati Uniti.

Lewis Hamilton ha chiuso la gara al secondo posto, insidiando Max Verstappen negli ultimi giri per la vittoria. Charles Leclerc, invece, è partito dalla pole ma, anche a causa di un'errata strategia, si è trovato a chiudere al sesto posto, superato anche dal compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

Qualora dovessero essere squalificati entrambi, a trarre vantaggio dalla situazione sarebbe addirittura la Ferrari, che recupererebbe qualche punto nei confronti della Mercedes in quella che è la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Uno dei motivi che potrebbe aver portato i fondi delle due monoposto a essere ritenuti non conformi al regolamento tecnico dopo le ispezioni di Jo Bauer è il fondo del Circuit of the Americas di Austin, da sempre pieno di bump sebbene la pista sia stata recentemente riasfaltata in curva 12 e da curva 14 a curva 16 proprio per cercare di alleviare il problema.

Lo stesso Max Verstappen, vincitore della gara odierna, ha definito la pista come una prova speciale di un rally e non più conforme agli standard richiesti dalla Formula 1.