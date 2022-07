F1 | Clamorosa Alpine: le pance scavate copiano la Ferrari!

Carica lettore audio

L’Alpine vuole stupire: il marchio francese sta sfornando nuove soluzioni ad ogni Gran Premio nel tentativo di andare a contendere il quarto posto nel mondiale Costruttori alla McLaren, visto che la squadra di Woking è avanti solo di otto punti, ma nessuno si sarebbe immaginato che i tecnici diretti da Pat Fry facessero un doppio cambio di strategia nelle scelte aerodinamiche.

Se la A522 si era orientata nello sviluppo andando verso la filosofia della Red Bull, a Silverstone abbiamo assistito ad un drastico cambio di orientamento, sposando le scelte della Ferrari. L’Alpine è una monoposto che si è fatta apprezzare per le velocità massime sul dritto, mentre era parsa carente di carico aerodinamico.

Per cercare di bilanciare le sue caratteristiche gli aerodinamici di Enstone non hanno esitato a trasformare la loro monoposto nella direzione che è stata dettata a Maranello con l’introduzione dello scavo nella parte superiore delle pance.

L’esecuzione, essendo applicata a una vettura che era già esistente, è significativamente diversa da quella della F1-75, ma i concetti che sono stati applicati sono gli stessi con l’obiettivo di migliorare il comportamento della A522 nelle piste guidate, dove la downforce conta più dell’efficienza.

E allora non deve sorprendere se sulla pancia che è diventata molto scavata sono comparse delle feritorie a branchie di squalo che hanno il compito di espellere il calore della power unit Renault, ma ciò che colpisce è la presenza di un canale che fa scorrere il flusso in profondità sopra a una fiancata inedita.

L’Alpine, quindi, cerca di intersecare le scelte in stile Red Bull con una parte superiore delle pance che diventa smaccatamente simile a quella della Ferrari. A Enstone hanno fatto una grossa scommessa per cercare di tampinare la McLaren e va riconosciuta una buona dose di coraggio nel cambiare drasticamente il proprio credo quando ancora non si è arrivati a metà stagione. Sarà interessante vedere se tanta fatica darà i risultati auspicati…