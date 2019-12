F1: chiusa ad Abu Dhabi la migliore stagione di Sky

Il GP di Abu Dhabi aveva ben poco da definire con i due titoli mondiali già assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes. C’era magari la curiosità di vedere se la Ferrari sarebbe stata capace di rompere la “maledizione” della pista di Yas Marina, visto che le Rosse non hanno mai vinto nell’Emirato arabo, sta di fatto che l’attenzione televisiva non è andata scemando.

La diretta in chiaro delle 14.10 su Tv8 è stata seguita da oltre 1,9 milioni di spettatori ed il 10,7% di share, con un incremento di 250 mila appassionati rispetto al 2018 (si erano registrati 1.678.000 spettatori e il 9,6% di share).

Diverso il discorso su Sky: il GP vinto da Lewis Hamilton è stato visto sul satellite da 944mila spettatori con il 5,31% di share, registrando un piccolo calo sulla stagione scorsa (980.000 spettatori, per il 5,6% di share).

La somma delle due emissioni in diretta ha dato un risultato per il GP di Abu Dhabi di circa 3 milioni di spettatori medi tra Sky Sport e TV8.

E quella che è andata in archivio è stata indiscutibilmente la migliore stagione di sempre della Formula 1 su Sky Sport: le gare in diretta sono infatti state seguite in media da 1 milione 350 mila spettatori, con una crescita di circa l’8%rispetto al 2018.

La gara più vista di sempre su Sky è stata il GP di Italia con più di 1 milione e 90 mila spettatori.