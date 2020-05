F1, Charles Leclerc ospite a "E poi c'è Cattelan live" su Sky

Un talento precoce ma purissimo, capace di conquistare subito i tifosi di Formula1: Charles Leclerc sarà in studio ospite del prossimo appuntamento con EPCC LIVE, atteso per martedì 26 alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand).

Nello show di Alessandro Cattelan, il campione monegasco partito dai kart e arrivato a soli 20 anni in F1 e l’anno dopo, nel 2019, sulla Ferrari - con cui ha raggiunto la sua prima vittoria in Belgio e, dopo una sola settimana, lo storico trionfo a Monza, per un totale di 7 pole position e 10 podi - tra le altre cose racconterà come sta vivendo il lockdown di queste settimane che ha scombinato anche il mondo dei motori, con un inizio stagione di F1 al momento previsto per luglio.