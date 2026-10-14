Intervista
Formula 1 Singapore
F1 | Ceccarelli: "L'economia mentale è la forza di Kimi. Hamilton sbaglia a fare di testa sua"
Il mental coach di Formula Medicine parte dall'insubordinazione di Lewis rispetto a un ordine del muretto Ferrari, per spiegare come in certi GP come quello di Singapore non sia facile guidare in automatico per l'elevato consumo di energia mentale a causa del caldo opprimente...
Franco Nugnes
Pubblicato: 14 ott 2026, 09:32
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
Singapore è una gara che permette di fare alcune valutazioni sui piloti. Il circuito cittadino è certamente il più difficile del calendario per chi dentro l’abitacolo è costretto ad una sauna che dura un’ora e mezza. Il consumo di energia mentale, molto più di quella fisica è uno degli elementi che contribuisce a fare la prestazione.
Con Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, cerchiamo di capire alcuni episodi che hanno caratterizzato l’appuntamento di domenica. A cominciare dal pit stop rifiutato da Lewis Hamilton, che è sembrato il chiaro rifiuto di una strategia dettata dai box.
Lewis al giro 39 ha ammesso di aver mancato l’ingresso dei box dopo la chiamata del muretto Ferrari, che voleva, visto il regime di VSC, la doppia sosta con Charles Leclerc: un gesto che è parso di insubordinazione. È giusto fare di testa propria?
“Ci sono dei momenti in cui puoi avere mille tecnologie, puoi avere l'intelligenza artificiale, mille ingegneri, ma non hai i dati e quindi devi tirare una monetina in aria, un po' come è successo per la partenza in Malesia. La pista di Sepang si sarebbe asciugata ma non si sapeva quando: in quel caso conta il feeling del pilota, la sua sensazione abbinata all'esperienza e, quindi, va coinvolto. Però, più si accumulano dei dati e più il pilota ha una visione parziale durante la gara, mentre gli ingegneri possono masticare tante informazioni, vedono le altre macchine in pista e, quindi, è chiaro che in quella situazione l'opinione del pilota si può ascoltare, ma dovrebbe essere lui ad affidarsi di più alla squadra”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Clive Mason / Getty Images
Ci vuole un’alchimia con il proprio ingegnere di pista...
"Soprattutto il pilota deve avere fiducia dei suoi ingegneri, per cui se parliamo di Singapore, Hamilton quando è stato chiamato per cambiare le gomme in VSC ha detto di aver mancato l’ingresso dei box e quell’errore l’ha pagato”.
Già in partenza Lewis era andato contro la volontà della Ferrari: gli strateghi avevano scelto che le due SF-26 sarebbero scattate con un treno di soft, mentre il sette volte campione del mondo ha forzato per avere le medie...
“Ma ci poteva anche stare, prima della gara il pilota può avere voce in capitolo per una delle due opzioni da scegliere. È meno spiegabile che abbia deciso diversamente durante la gara, perché arrivare fino in fondo con le soft era veramente un azzardo e si è visto. Due scelte e due decisioni che sono andate in antitesi con il volere del team. È la somma delle due cose che lascia perplessi, lasciando quasi pensare che Hamilton abbia perso un po' di fiducia nella parte tecnica del team e che, quindi, si voglia assumere lui le responsabilità. Se fosse effettivamente così sarebbe brutto...”.
“Può succedere che un pilota della sua esperienza pensi di avere in mano la soluzione migliore e prenda un rischio, ma poi con l'onestà che lo contraddistingue, Lewis ha chiesto scusa e credo che questo riporti tutto nell'alveo di una gestione più condivisa”.
Frederic Vasseur, Ferrari, con Zak Brown, McLaren
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Però Vasseur, nelle considerazioni con la stampa dopo la gara, ci ha tenuto a sottolineare l’errore del pilota, volendo salvaguardare le persone della squadra...
“Mi metto un po' nei panni di Fred: la Ferrari è sempre nel mirino proprio perché è un brand mondiale, è sempre con gli occhi addosso di tutta la stampa e dei tifosi sparsi nel mondo; quindi, umanamente non deve stupire se istintivamente abbia voluto proteggere la squadra dicendo che quella di Lewis non era la scelta del team. Conoscendo Fred non penso ci sia stato nulla contro Hamilton, ma la voglia di difendere il muretto”.
Singapore è la pista più impegnativa dal punto di vista fisico per i piloti: abbiamo visto Hamilton scendere dalla Ferrari e andare al centro medico perché era particolarmente sfinito, in preda ad un malessere, tant'è che le FIA gli dato l'ok a non partecipare agli incontri con i media. Era un Lewis... cotto?
“Hamilton con le gomme ormai finite ha cercato di contenere Lando Norris e ha fatto un lungo, tirandosi dietro Lando e creando la condizione per un doppio sorpasso di Antonelli che ha approfittato della situazione, sebbene apparisse stanco anche lui visto che cercava aria fresca alzando la mano davanti al casco in rettilineo”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Mark Thompson / Getty Images
Il caldo e l’umidità sono stati asfissianti per i piloti...
"L’argomento è interessante. Ero a Singapore e il clima era particolarmente pesante con il pulviscolo dovuto agli incendi provocati in Indonesia. Il caldo umido è una delle cose peggiori per i piloti: il loro terrore è l’ingresso in pista di una safety car o di una VSC perché la velocità diventa minima e non riescono ad aerarsi a sufficienza”.
Ne ha risentito un ventenne come Kimi e un quarantenne come Lewis...
“E’ una cosa che ho sempre cercato di far capire anche agli addetti ai lavori che va oltre la componente fisica: Hamilton è pilota preparato che si allena molto. Non c’entra la componente fisica, perché in questi casi subentra la componente mentale. Ricordo uno Jarno Trulli che era super allenato: aveva concluso un GP a Monza stremato e il tempio della velocità non è un circuito faticoso: la sua Toyota aveva problemi di consumo con le gomme e per resistere al suo compagno in quadra che, con un assetto migliore stava andando a prenderlo, guidò al limite per tanti giri con una macchina instabile. L’effetto era stato che Jarno aveva consumato tantissima energia di testa, non potendo più guidare in automatico: in ogni curva devi metterci un'elaborazione cognitiva che è quella che poi ti affatica. Mi immagino Lewis che si è trovato in una situazione simile: il consumo delle energie mentali crea anche una tensione muscolare e la fatica diventa doppia”.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
Tutto questo può spiegare le scelte di Hamilton, mentre Antonelli, seppur provato, ha mostrato una lucidità sorprendente...
"Antonelli se ha un dono innato è quello dell'economia: non spreca mai le energie psicofisiche. È una caratteristica che i grandi campioni hanno dentro. Abbiamo già detto di come Kimi riesca a superare facilmente i problemi, i momenti in cui viene messo sottocritica. Vuol dire che sa liberare la mente dai pensieri inutili e, quando guida, non spreca energie proprio come Max Verstappen. L’olandese non soffre il caldo: mentre altri collassano, lui riesce a spingere senza patire più di tanto, proprio perché guida in maniera naturale. E Kimi, pur avendo solo vent'anni, riesce già a massimizzare le energie sfruttando questa straordinaria dote naturale”.
“Anche con una monoposto non troppo competitiva, Kimi riesce sempre a tirar fuori il massimo da un weekend difficile: è la forza del campione. È stato così per Senna, per Schumacher e lo è per Verstappen. Antonelli credo che faccia parte di questa categoria di piloti che a volte vengono definiti fortunati, perché magari succede qualcosa che li avvantaggia, ma la fortuna è un treno che passa veloce e sul quale devi saper saltare sopra. No, non è fortuna, è ma semplicemente la capacità di massimizzare la situazione di un certo momento. E Singapore ci ha dato un'ulteriore conferma in questa direzione su Kimi Antonelli”.
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