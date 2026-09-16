F1 | Ceccarelli: "La Monumental? Una curva più impegnativa per le monoposto che per i piloti"

Il mondo della F1 si è diviso sulla pista di Madring: il GP di Spagna riportato a Madrid ha fatto molto discutere. Al paddock è piaciuto, ai piloti meno. E i fan contestano che si sia disegnato un tracciato da zero senza pensare a una staccata vera, puntando tutto su una lunghissima curva sopraelevata come La Monumental.

Con Riccardo Ceccarelli, medico sportivo e mental coach di Formula Medicine, cerchiamo di approfondire il tema, visto che la curva semicircolare ha generato forze di 5GP per quasi cinque secondi...

“Madring mi è sembrato un circuito extra-europeo, ricorda molto Miami come strutture, come organizzazione, quindi un ambiente glamour con tanti spazi, con tanta gente e molti personaggi famosi. Madrid è sembrato un circuito più vicino alle esigenze di Liberty Media: lo definirei, quindi, il primo GP europeo con dei connotati da gara americana. Tantissime pubbliche relazioni, molto affollamento con personaggi famosi. Agli addetti ai lavori è piaciuto, un po' meno forse ai piloti che ovviamente si sono lamentati per il fatto che ci sono poche possibilità di sorpasso, e bene faranno a cambiare l’anno prossimo il lay out per creare dei punti di sorpasso. Abbiamo visto che anche quando c'erano differenze di prestazioni non era facile superare”.

Che effetto fa avere una curva come La Monumental lunga 550 metri, 5G di accelerazione laterale, alta velocità di percorrenza?

“Sai, quei 5G sono in parte laterali, ma in parte si scaricano anche con una componente verticale, essendoci il banking con una pendenza di 24 gradi. Questa piega mi ha ricordato romanticamente l'ultima curva dell'Estoril, quella che immetteva sul rettilineo: era piatta, lunghissima e già si raggiungevano forze di 5G. Ma allora non c’era il poggiatesta delle monoposto di oggi e il collo dei piloti era sottoposto a sforzi enormi. Una volta su tracciati come quello portoghese montavano dei laccetti o delle catenelle ai lati del casco per cercare di tenere ferma la testa. Mi ricordo di un pilota che si era ritirato perché non riusciva più a tenere dritta la testa. Non dobbiamo dimenticare che a quei tempi sporgeva fuori dall’abitacolo non solo con il casco”.

Parliamo della fine degli anni ‘80 e inizio ‘90: era una F1 molto diversa...

“Certo e, soprattutto, oggi i piloti sono dei veri atleti molto allenati e preparati: è bello vedere che c'è ancora la possibilità di mettere il collo ad una prova ma non è più come era una volta. Ai mie primi tempi quasi nessuno allenava i muscoli del collo e, per esempio al GP del Brasile, Interlagos è una pista che gira in senso antiorario, i piloti ad un certo punto andavano in crisi perché non avevano sviluppato i muscoli sul lato destro del collo. Oggi la situazione è molto sotto controllo: a fine GP non abbiamo visto piloti esausti nonostante il caldo e lo sforzo”.

Quindi la curva La Monumental è stata più impegnativa per le monoposto che per i conduttori?

"Assolutamente sì, è difficile vedere i piloti alla frusta fisicamente ed è difficile trovare un circuito che li possa impegnare molto dal punto di vista muscolare. A creare problemi possono essere le condizioni climatiche come in Qatar o Singapore quando fa molto caldo, ma la FIA sta lavorando molto anche in quella direzione”.

"Alla fine, ovviamente, la scaramanzia impone di non sbilanciarsi, però è difficile pensare a uno scenario che possa portare via il mondiale a Kimi. Dovrebbe succedere l'imponderabile e l'impossibile, però ovviamente la matematica non lo dice e allora è meglio stare prudenti”.

Tutto vero, ma la sequenza di successi di Antonelli è impressionante: il bolognese ha già più vittorie di Russell che era il candidato al titolo mondiale...

“Nessuno, ma probabilmente neanche i suoi più vicini fan, come papà e mamma, avrebbero immaginato uno scenario del genere. Kimi sta stupendo tutti per la sua costanza e la sua superiorità. Quello che noto è che nei quattro top team si è quasi radicata una superiorità di un compagno di squadra su quell’altro. I valori sono diventati molto chiari, tranne che in Ferrari. In Mercedes Antonelli ha surclassato Russell, in McLaren non c’è più storia fra Norris e Piastri. Fa eccezione la Ferrari, che ha i due piloti che ancora se la giocano. Negli altri team si è delineata una gerarchia chiara come ai tempi di Schumacher, Senna o Verstappen”.

“Max ha una squadra costruita su di lui, mentre Norris si sta confermando di essere un degno campione del mondo: non ha la macchina dominante, ma ha oscurato Piastri che l’anno scorso sembrava contendergli il titolo. La novità prorompente è quella di Antonelli, un autentico fuoriclasse che fa vedere il suo talento”.

Ma per la Ferrari è un vantaggio avere due piloti in bagarre, anziché puntare solo su uno come gli altri tre top team?

"Sicuramente non è un vantaggio, può esserlo per la classifica Costruttori, però in generale se vuoi lottare per il campionato del mondo, a meno che non abbia una macchina che dia un giro a tutti, come era la Mercedes ai tempi di Hamilton, come è stato per un paio di anni anche la Red Bull di Verstappen, si deve puntare solo su uno. Quando i campionati sono combattuti è meglio avere una gerarchia, che magari può essere conquistata sul campo dopo le prime gare”.

