Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Ceccarelli: "Il Kimi campione non cambierà, Russell deve finire secondo per evitare il tracollo"

Il mental coach di Formula Medicine è sicuro che, nonostante la giovane età, il bolognese che diventerà iridato in Messico, non modificherà il suo atteggiamento restando con i piedi per terra. Chi ha molto da perdere è George che deve difendere il posto d'onore dagli attacchi di Hamilton, Verstappen e Leclerc...

Franco Nugnes

Pubblicato: 28 ott 2026, 17:48

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Il primo mondiale di Antonelli ormai lo diamo per scontato: gli bastano due punti per celebrare un titolo iridato strameritato. A Riccardo Ceccarelli, allora, chiediamo di gettare lo sguardo un po’ più lontano per cercare di capire come sarà il Kimi con la corona in testa. Qualcuno nella storia si era montato la testa per la fama acquisita, mentre altri hanno saputo tenere i piedi per terra, consolidando poi quello che avevano costruito.

Interessante scoprire il mental coach viareggino di Formula Medicine quale idea ha in testa sul futuro del 20enne bolognese che al secondo anno di F1 ha già centrato il massimo risultato...

“Secondo me è una reazione che cambia da persona a persona. Noi guardiamo un Nico Rosberg che, quando è diventato campione del mondo, è come se fosse riuscito a scalare una montagna con le mani, con i denti e con i piedi e, quindi, è arrivato quasi esausto alla meta, al punto da decidere di ritirarsi dalle corse perché aveva perso le motivazioni: aveva raggiunto il massimo risultato, ma era consapevole che non ci sarebbe mai più riuscito. E si è fermato”.

"Per altro, invece, diventare campione del mondo può essere il momento in cui raggiungi il risultato e capisci che se ce l’hai fatta una volta puoi riuscirci anche una seconda: cresce la self confidence mentre si placa un po’ la fame di successo e, quindi, ci può essere un approccio al futuro più tranquillo”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

E in quale situazione si verrà a trovare Antonelli?

“Penso che per Kimi non cambi nulla. Vedo come sta affrontando, nonostante la giovanissima età, l’epilogo di questa stagione: non sbaglia un colpo, non risente minimamente della pressione. Non era un favorito al via del campionato e l’ha dominato: credo che il bolognese del prossimo anno sarà uguale a quello di oggi. Non è il tipo da montarsi la testa. Sarà un’eccezione: resterà quello che è. Se ha vinto è perché per lui è normale imporsi e, quindi, cercherà di ripetersi. Non sente il peso di quello che sta facendo. Vivrà con gioia il primo titolo infarcito di tanti record, ma per Kimi vincere è abbastanza normale, non è una sorpresa ma è qualcosa che fa parte della sua storia. Mi viene da pensare che l’italiano avrà una reazione alla Vestappen. Max non ha cambiato niente inel suo modo di vivere e anche il suo modo di pensare è rimasto lo stesso. Kimi sarà sulla stessa lunghezza d'onda”.

Spostiamo l’attenzione su un altro aspetto: ci sono quattro piloti in lizza per il secondo posto. George Russell ha 242 punti con Lewis Hamilton staccato di un solo punto. Max Verstappen è più indietro di sei lunghezze, con Charles Leclerc che si è portato a 9 punti dall’inglese della Mercedes. Insomma, quattro protagonisti per essere il primo dei battuti...

“Beh, se per un attimo escludiamo Kimi, si può dire che vivremmo un campionato apertissimo e molto combattuto”.

George Russell, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Chi è interessato a lottare per il posto d’onore?

“Ognuno ha motivazioni molto diverse. Come favorito vedo Max Verstappen, ma dei quattro mi sembra quello meno interessato al risultato. L’obiettivo dell’olandese è più vincere dei Gran Premi per appagare la sua voglia di successo, piuttosto che finire come paggio di Kimi. Non si farà minimamente condizionare dalla pressione per centrare il posto d’onore. Molto diverso, invece, è il discorso per George Russell che potrebbe correre il rischio di finire addirittura al quinto posto. Sarebbe uno smacco enorme per un pilota che era partito come favorito per il titolo”.

Russell, sebbene sia attualmente secondo, sentirà più degli avversari la pressione per completare la doppietta Mercedes?

“George deve cogliere almeno il secondo posto per salvare il salvabile, anche perché dispone di una Mercedes uguale a quella di Kimi. E per lui non sarà facile accettare di festeggiare il titolo conquistato dal compagno di squadra. Quelle sono situazioni che bruciano e ci vorrà tempo per ritrovare la piena motivazione. Perché sono delusioni profonde che vanno a incidere molto sull'equilibrio psicologico. Sembrano piccoli particolari, ma possono fare grandi differenze. Russell non deve accettare lo status del perdente, perché vorrebbe dire che la squadra non lo considererà più una prima guida, ma solo un buon secondo. È ancora giovane per entrare in questa dimensione e dovrà reagire”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Con i due ferraristi in lizza ci dobbiamo aspettare delle... scintille fra di loro?

“Sicuramente, in ballo non c’è solo il secondo posto nel mondiale, ma anche la supremazia all’interno della squadra. Finire il campionato per tre o quattro punti davanti al compagno conta magari poco a livello storico, ma può pesare da un punto di vista morale e negli equilibri interni al team. Il primo avversario è sempre il compagno di squadra e batterlo ha sempre un suo perché. Aspettiamoci delle belle battaglie anche ruvide, ma essendo due piloti maturi, responsabili e corretti non mi aspetterei degli incidenti provocati, ma nemmeno che uno alzi il piede a favore dell’avversario”.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Chi è il favorito in questa sfida a quattro?

“Quello che ha meno da perdere è Max Verstappen con la Red Bull che mi sembra anche la monoposto più in forma. E poi mi sembra in crescita Charles Leclerc con la Ferrari, certamente più costante di Hamilton. Quando tutto gira a dovere la Scuderia diventa temibile e non sarei sorpreso di vedere la rossa di nuovo sul gradino più alto del podio. Ma se dovessi scommettere un centesimo su un pilota per il posto d’onore lo giocherei su Max...”.

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