Caso benzina Leclerc: Ferrari multata di 50 mila dollari!

Una multa salatissima, ma niente più. La Ferrari è stata sanzionata di 50 mila dollari per una dichiarazione inappropriata. Il caso benzina che ha tenuto banco nel pre-gara del GP di Abu Dhabi si è sgonfiato con la decisione numero 51 dei commissari sportivi che hanno punito la Scuderia con una pesante ammenda dal momento che la squadra ha disatteso la direttiva tecnica TD 14/19 e ha violato l'articolo 12.1.1.i del Codice sportivo internazionale.

La direttiva tecnica TD14/19 della FIA parla chiaro: le squadre devono dichiarare la quantità di carburante imbarcata sulle monoposto, visto che i commissari tecnici della FIA pesano le macchine a fine GP e così possono sapere con precisione quanto carburante è stato consumato durante la gara.

Il limite concesso dal regolamento è di 110 kg di benzina, ma a questo limite si aggiunge il carburante necessario a coprire i giri di pre-griglia, il giro di formazione e quello di rientro al parco chiuso dopo la gara.

Stando alle indiscrezioni emerse dal paddock i team ad Abu Dhabi avrebbero stivato nel serbatoio non più di 104 - 106 kg, trattandosi di una pista poco critica per quanto riguarda i consumi, ben sapendo che i piloti avrebbero dovuto fare “fuel saving” durante alcune fasi della corsa, ricorrendo al lift and coast (rilascio parziale dell’acceleratore prima del punto di staccata) o attivando mappature di motore meno aggressive (proprio Leclerc ha fatto uso di mappa 4 per risparmiare benzina).

I commissari tecnici, quindi, hanno modo di confrontare la quantità di carburante usata con i dati di consumo del famigerato flussometro, avendo un parametro in più per capire se c’è qualcuno che potrebbe fare il furbo.

Ma cosa è successo prima del GP di Abu Dhabi? Il commissario dei box destinato alla Ferrari ha controllato quando è stato fatto il rifornimento nel regime di parco chiuso e ha annotato quanta benzina è stata immessa nel serbatoio. Le squadra, prima del via della gara, per ottemperare alla TD14/19 devono autocertificare la benzina immagazzinata nella macchina.

Jo Bauer, delegato tecnico della FIA, ha riscontrato una discordanza di 4,88 kg fra i due dati e ha segnalato l’anomalia ai commissari sportivi nel documento 34.

Il collegio giudicante si è preso il tempo di affrontare la questione nel dopo gara per dare modo al team Ferrari di seguire il GP regolarmente dal muretto e poi avere modo di presentare la propria difesa: i rappresentanti del Cavallino sono stati convocati alle 19,45 ora locale (16,45 ora italiana) con il documento 36. Poi l'esito dopo una lunga discussione: 50 mila dollari di multa.

Come è stato possibile l'errore? Nel paddock c'è chi storce la bocca perché si aspettava ben altro provvedimento, ma la Ferrari non ha superato il limite dei 110 kg e non ha superato i limiti di consumo del flussometro, ragione per cui solo l'errata comunicazione è costata alla squadra quanto un insafe release.