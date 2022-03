F1 | Carte ancora nascoste: Ferrari consistente, Mercedes acerba

Carica lettore audio

La prima delle tre giornate di test in Bahrain si è conclusa con la Red Bull di Sergio Perez bloccata in pista con le ruote posteriori nella sabbia. Un’immagine che non rende merito al lavoro svolto dal messicano, che in otto ore di prove ha coperto la distanza di due Gran Premi e mezzo, risultato il maratoneta di giornata.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Chi si attendeva una classifica in grado di fornire le prime (ed attesissime) indicazioni sui valori in campo è rimasto però deluso, tutto rimandato (forse) a domani, quando i programmi di lavoro delle squadre includeranno le prime vere simulazioni di qualifica e dei long-run con i corretti carichi di carburante.

Eppure la giornata non è stata certo noiosa, anzi, riuscendo ad entrare nel vivo ancora ancor prima della bandiera verde del mattino. Mezz’ora prima dell’inizio dell’attività in pista i team hanno portato a spinta le monoposto sul rettilineo principale per una foto celebrativa di inizio stagione, un momento molto atteso perché la Mercedes avrebbe svelato per la prima volta le sue forme.

George Russell, Mercedes W13, alle prese con un bloccaggio in frenata Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Come previsto è iniziato un’inarrestabile tam-tam tra gli avversari già appostati per verificare la veste aerodinamica definitiva della W13, ed è trascorso poco per assistere anche alle prime frecciate via-media (arrivate da Red Bull, nella persona di Christian Horner) su una soluzione tecnica ritenuta borderline. Giusto per confermare che il clima respirato nel 2021 non si è esaurito con l’arrivo del nuovo anno.

In pista prima Hamilton e poi Russell non hanno piazzato zampate che avrebbero acceso ancor più gli animi, e la W13 al di là delle forme che hanno catturato l’attenzione si è confermata una monoposto ancora lontana dalla sua forma ideale.

“Abbiamo fatto dei progressi durante la giornata – ha spiegato il responsabile delle operazioni in pista, Andrew Shovlin - ma è sempre difficile giudicare con precisione poiché quando cala il sole, progressivamente migliorano le condizioni del tracciato. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda la convalida della nuova veste aerodinamica, continueremo domani il programma di raccolta dati ed è ancora presto per dire se tutto funziona come previsto”.

Luci della ribalta per Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La leadership di giornata (a lungo nelle mani di Leclerc) alla fina è stata appannaggio di Pierre Gasly, che nell’ultima ora di prove ha ottenuto il miglio crono utilizzando un set di gomme C5.

Leclerc e Sainz, autori del secondo e terzo tempo con la gomma C3, hanno continuato a macinare giri (627 i chilometri percorsi complessivamente) iniziando il lavoro di messa a punto in vista del weekend di gara.

Carlos Sainz Jr., Ferrari e Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images



“Una buona giornata – ha commentato Sainz - abbiamo ripreso il lavoro che avevamo iniziato a Barcellona con un programma simile ma con differenti regolazioni di set-up. Forse non abbiamo sfruttato appieno l’ultimo tentativo con la mescola C3 ma nel complesso siamo riusciti a provare due o tre soluzioni che era importante verificare e a mettere insieme un buon numero di giri senza problemi”.

Tra le soluzioni accennate da Sainz ci sono quelle mirate alla soluzione dei problemi di saltellamento evidenziati a Barcellona, e dal comportamento della F1-75 sembra che gli ingegneri del Cavallino abbiano colto nel segno.

Freno anteriore McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

Giornata difficile invece per McLaren e Alpine. Il sesto posto di Norris nella classifica dei tempi non dice tutto, visto che nelle otto ore a disposizione la squadra è riuscita a completare solo cinquanta giri a causa di problemi di surriscaldamento ai freni che hanno reso difficile la vita a Lando.

I tecnici non hanno dato per certa una soluzione definitiva in vista di domani, giornata in cui è ancora in dubbio la presenza di Daniel Ricciardo. Oggi l’australiano non ha disputato la mezza giornata programmata a causa di un’influenza, ed anche in vista di domani la sua presenza non è data per certa.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, entra nell'abitacolo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In casa Alpine un problema idraulico è costato una lunga sosta ai box dopo la pausa pranzo, costata molto tempo al programma di lavoro di Fernando Alonso. Un inconveniente che ha pesato, visto che la squadra è ancora alle prese con problemi di guidabilità non sottovalutabili ad una settimana dall’inizio della stagione...