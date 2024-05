F1 | Ferrari: Cardile assente a Imola per un incidente in moto

È il grande assente del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. A Imola ha fatto il suo brillante debutto la SF-24 Evoluzione, per cui era lecito pensare che all’Enzo e Dino Ferrari ci sarebbe stato anche Enrico Cardile, il direttore tecnico del telaio.

L’ingegnere toscano era atteso fra i protagonisti della conferenza stampa FIA di ieri, mentre è stato sostituito un po’ a sorpresa da Enrico Gualtieri, il responsabile del reparto motori del Cavallino. Cosa è successo? Stando alle indiscrezioni raccolte nel paddock Cardile sarebbe stato vittima di un incidente in moto.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Pare che non si tratti niente di grave, anche se il tecnico di Maranello è costretto a stare a casa perché il suo corpo porta qualche segno della caduta. Non si è trattato solo di “ammaccature”, perché Enrico è costretto all’inattività proprio nel momento in cui la Scuderia sta imprimendo il massimo sforzo nel tentativo di ricucire il gap prestazionale dalla Red Bull RB20.

Questo incidente del tecnico aretino riporta alla memoria quello di Adrian Newey durante la sosta estiva del 2021 quando era in vacanza in Croazia ed era caduto in bicicletta. Il “genio” inglese se l’era vista molto brutta e si era ripreso dopo una serie di interventi chirurgici che lo avevano tenuto fuori dal Circus per qualche mese.

La situazione di Cardile per fortuna non è seria: sarebbe stato urtato da un'altra motocicletta e ne avrebbe riportato le conseguenze. Auguriamo una pronta guarigione ad Enrico, sperando che rientri in fretta alla tolda tecnica della Gestione Sportiva…