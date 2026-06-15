F1 | Capolavoro Rosso: come Ferrari ha costruito la trappola perfetta per battere la Mercedes

Quelle lacrime trattenute sul podio raccontano meglio di qualsiasi parola il peso di questa prima vittoria in Ferrari per Lewis Hamilton. Un trionfo costruito, cercato, quasi evocato, come un toccasana capace allo stesso tempo di spazzare via i dubbi e restituire proprio quelle risposte che il sette volte iridato inseguiva dopo un 2025 complicato.

Oltre cinquecento giorni dopo aver varcato per la prima volta i cancelli di Maranello da pilota Ferrari, il sogno di vincere con la tuta del Cavallino è finalmente diventato realtà, trasformando il GP di Barcellona in una data destinata a rimanere nella storia. La Virtual Safety Car arrivata al momento giusto ha certamente dato una mano, ma nel trionfo spagnolo c’è soprattutto tanto di Lewis e della Ferrari.

Dopo la corsa, Toto Wolff non ha nascosto i rimpianti, perché dal suo punto di vista, il potenziale per vincere una gara che per lunghi tratti era sembrata nelle mani della Mercedes c’era davvero. Ma la realtà va letta da due angolazioni diverse: da una parte i rimpianti della Stella, dall’altra la trappola perfettamente costruita dai tecnici del Cavallino, capaci di mettere Mercedes sotto scacco nel momento decisivo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Partire con la soft ha aperto a più opzioni

La prima scelta chiave è stata quella di partire con la soft, una decisione che apriva a diversi scenari. Da un lato, allo scatto iniziale la mescola più tenera avrebbe garantito quei due metri di vantaggio utili a provare a prendere il comando. Dall’altro, metteva già in conto la possibilità di stabilirsi su una strategia aggressiva a tre soste.

Le simulazioni pre‑gara indicavano che, in condizioni di pista libera, le strategie a due o tre soste si equivalevano. L’unica variabile davvero critica era il traffico: con il gruppo compatto, il rischio era di perdere 7‑8 secondi nei sorpassi. Ed è qui che Mercedes ha commesso il primo errore, perché nel primo stint non è riuscita ad allargare davvero il margine, lasciando aperta proprio quella finestra che avrebbe poi complicato tutto.

Osservando i tempi, nel primo stint Russell è riuscito a portare il margine poco sopra i tre secondi, abbastanza per neutralizzare l’undercut, ma non sufficiente per garantirsi vera flessibilità strategica. Con la soft, Hamilton è stato inevitabilmente il primo a fermarsi, dando il via alla sequenza dei pit stop e forse anticipando di qualche giro la sosta ideale.

Per non perdere la track position, Mercedes ha subito scelto di rientrare, iniziando a far deragliare quella tattica a due soste pianificata pre-gara: “Ho avuto la sensazione che ci fossimo fermati davvero presto. Lewis aveva ormai scelto la strategia a tre soste e credo che avremmo dovuto impegnarci sulla nostra, ed è qualcosa di cui voglio parlare con il team”, ha raccontato Russell dopo la gara, partito invece con la mescola media.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes ha sfruttato male il primo stint

“All’inizio stavo gestendo parecchio e comunque riuscivo ad allungare su Lewis. Ad un certo punto ho pensato che avessimo effettivamente convertito la strategia sulla tre soste quando mi hanno detto che invece saremmo restati sulla due. È stato complicato”.

Osservando i tempi, la versione di Russell trova effettivamente riscontro: verso la fine del primo stint aveva ancora margine per spingere, specie nei curvoni veloci dove era stato più prudente con l’acceleratore per non stressare le gomme. Non avrebbe creato il vuoto alle sue spalle, ma sapendo di dover anticipare la sosta per coprire Hamilton avrebbe potuto adottare un approccio diverso ampliando il margine sugli inseguitori.

Possono sembrare pochi, ma quei secondi avrebbero potuto fare la differenza tra uscire davanti o dietro nel momento della Virtual Safety Car, con entrambi i piloti. È lì che la “trappola” Ferrari ha iniziato davvero a prendere forma: tutti gli inseguitori hanno anticipato la sosta, spostandosi fuori da quella che sarebbe poi diventata la finestra ideale per le due soste.

Questo è un tema fondamentale, perché se si osserva la progressione di Russell nel corso del secondo stint, è chiaro come abbia accusato un certo degrado, al punto da permettere il ritorno di Andrea Kimi Antonelli, arrivato alle sue spalle con un passo decisamente superiore. Ma mentre Ferrari si è evitata la fase di calo fermandosi per la seconda sosta, per la Mercedes la storia è proseguita in modo differente.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton ha recuperato 19s in otto giri

A meno di non virare sulla tre soste come aveva fatto Ferrari, coprendo almeno uno dei due piloti, la Stella si è ritrovata nella scomoda necessità di allungare lo stint centrale per recuperare i giri “persi” nel primo e riavvicinarsi alla finestra ideale per la seconda sosta. È qui che si è creato un doppio problema: con il ritmo già in calo e un sottosterzo sempre più marcato, Russell ha iniziato a perdere secondi, e il duello con Antonelli non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente il quadro.

Per dare un riferimento, dal momento in cui Hamilton ha effettuato la seconda sosta a quando Russell è rientrato ai box, il Ferrarista ha recuperato circa 19 secondi in otto giri, una media superiore ai due secondi a passaggio. La lotta interna tra i due piloti Mercedes ha avuto un impatto enorme, ed è proprio in quella fase che la Stella ha di fatto perso la corsa, lasciando a Ferrari lo spazio per completare la sua manovra strategica.

Sul tavolo c’erano due opzioni: diversificare le strategie, quindi spostando Russell verso le tre soste, ma dovendo anticipare Ferrari perché c’era il concreto rischio di subire un undercut da parte di Hamilton, oppure scambiare le posizioni e dare modo ad Antonelli, che in quella fase aveva un passo decisamente superiore, di prendere il comando e tentare di arginare la tattica Ferrari. La scelta di non alterare la lotta mondiale mettendo i due piloti su strategie diverse, o di non ricorrere ai team order, ha avuto un peso chiave.

“Negli ultimi due stint era chiaro che Kimi avesse un vantaggio. E non siamo intervenuti nella loro lotta, perché è sempre così che abbiamo gestito le gare. Ma è una situazione che dobbiamo analizzare per il futuro, con entrambi i piloti, per capire come gestire un caso in cui c’è una differenza di passo. Se stiamo lottando per una vittoria, con il rischio di perderla. Sarà una discussione interessante, ma sempre in totale trasparenza e nell’interesse della squadra”, ha spiegato poi Toto Wolff.

Giro Tempo Hamilton Tempo Russell Differenza di Passo Distacco 28 HAM esce dai box 1:23.176 - 23.399s 29 1:20.633 1:23.208 -2.575s 20.824s 30 1:20.910 1:23.647 -2.737s 18.087s 31 1:20.725 1:23.325 -2.600s 15.487s 32 1:20.855 1:22.884 -2.029s 13.458s 33 1:21.077 1:23.437 -2.360s 11.098s 34 1:20.954 1:22.649 -1.695s 9.403s 35 1:21.151 1:22.921 -1.770s 7.633s 36 1:21.227 Pit stop RUS - 4.854s 37 1:20.979 RUS esce dai box - 17.670s 38 1:21.360 1:20.709 +0.651s 16.879s 39 1:21.859 1:21.179 +0.680s 16.199s 40 1:21.679 1:28.216 VSC -

La lotta mondiale si è trasformata in un limite

Questi sono stati i grandi errori Mercedes che, nell’arco di otto giri, hanno quasi annullato la sosta aggiuntiva di Hamilton. Così facendo, la Ferrari si è garantita quella finestra di poche tornate in cui, se la gara fosse stata neutralizzata, il sette volte iridato avrebbe potuto effettuare l’ultimo pit stop e rientrare comunque davanti al connazionale. Ed è esattamente ciò che è accaduto, con in più il vantaggio di una gomma più fresca per arrivare fino alla bandiera a scacchi.

Lavorando di fantasia in uno scenario senza VSC, anche ipotizzando che Hamilton avesse proseguito per altri 6 giri come programmato, pur considerando un degrado di circa due decimi al giro come ipotizzava Pirelli (in realtà per Lewis leggermente più basso) e confrontando quel ritmo con quello tenuto dai rivali dopo la sosta, Russell non avrebbe comunque recuperato una grossa fetta dei secondi persi. In prospettiva, avrebbe mantenuto un margine poco superiore ai dieci secondi, esponendosi al ritorno della Rossa.

L’unica speranza della Stella sarebbe stata quella di vedere un Hamilton in difficoltà nel completare i sorpassi su Norris, Antonelli e Russell. Ma c’era anche un altro elemento da tenere a mente: come Mercedes avrebbe gestito un nuovo, inevitabile duello tra i suoi due alfieri? Proprio come nel secondo stint, quella situazione si sarebbe riproposta, e l’unica via d’uscita sarebbe stata ricorrere a un team order, qualcosa che il team aveva scelto di non fare proprio quando ce ne sarebbe stato più bisogno.

Dai dati Ferrari, il britannico sarebbe comunque riuscito a vincere la corsa, anche senza VSC e in effetti era molto probabile. “Avremmo vinto la gara, forse con un margine un po’ più ridotto. Ma eravamo comunque in una buona posizione grazie al set di gomme fresche in quel momento. È stato un aspetto positivo per noi, però non voglio mettermi a fare calcoli su cosa sarebbe successo con una strategia o con un’altra. Penso comunque che fossimo già in una situazione molto favorevole”, ha spiegato Frederic Vasseur a fine gara.