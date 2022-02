F1 | Capito: "Ora Williams è azienda strutturata, non famigliare"

Carica lettore audio

La giornata di ieri è stata molto importante per la Williams. Prima la presentazione della nuova livrea, poi i primi giri in pista della FW44, a Silverstone, con al volante Nicholas Latifi che ha sfruttato i 100 chilometri messi a disposizione dei team per i filming day.

A margine della presentazione e dello shakedown della FW44, il team principal della Williams Jost Capito ha fatto il punto della situazione sugli ultimi 12 mesi, ovvero da quando è arrivato a dirigere il team di Grove accompagnato da François-Xavier Demaison, direttore tecnico.

"Rispetto ai top team siamo ancora carenti e non avevamo fatto investimenti negli ultimi anni. E ora dall'anno scorso siamo limitati proprio negli investimenti dal budget cap. Ma sapete, tutti sono partiti da zero con queste vetture ed è molto difficile dire da dove si parte in questa stagione. Quindi per noi il progresso sarà come possiamo migliorare rispetto alla concorrenza durante la stagione, in qualunque posizione potremo iniziare la stagione".

"Io sono arrivato in Williams a febbraio 2021 e sono qui solo da un anno. Quindi lo sviluppo della nuova monoposto era già iniziato. E François-Xavier Demaison è arrivato ad aprile o maggio. Ormai un quarto dello sviluppo della monoposto 2022 era già stato fatto. Quindi avremmo potuto solo fare degli aggiustamenti che abbiamo fatto".

"Ma sapete, mi prendo la piena responsabilità, naturalmente, per la macchina di quest'anno e per il team in generale. Per riportare il team ai vertici della F1, guardando da dove siamo partiti nel 2020, sarà una strada molto lunga. Non è qualcosa che si possa aggiustare in un solo anno. Quindi c'è molto più da fare rispetto a quello che è già stato fatto".

Williams FW44 Photo by: Williams

Capito ha poi parlato del suo approccio una volta arrivato in Williams e della filosofia adottata per ricostruire il team, un team con ambizioni molto alte. Disciplina, spirito di squadra, orgoglio, rispetto, comunicazione, comportamento. Tutti valori che Capito ha voluto sottolineare e rendere ulteriormente importanti per un solo obiettivo: riportare in alto la Williams dopo troppi anni da comprimaria.

"Penso che quando sia arriva qui ci debba essere un grande rispetto. Questa è una squadra con un enorme patrimonio, ha avuto successi enormi in passato. Entrare qui è un grande onore e riportare la Williams davanti è una pressione che abbiamo sulle spalle".

"Abbiamo fatto un sacco di cambiamenti, alcuni di questi critici. Penso che questo abbia aiutato molto a migliorare lo spirito di squadra e per dare orgoglio. Non siamo dove vogliamo essere. Siamo in F1 e non accettiamo più di essere ultimi, vogliamo risalire la griglia e lavoriamo duramente per farlo e abbiamo bisogno di un grande spirito e di goderci questo viaggio".

"Vogliamo cercare di arrivare spesso a punti. Il podio dell'anno scorso a Spa ha rafforzato l'intera azienda. Sapete che abbiamo sviluppato diverse strutture, migliorato la comunicazione, sviluppato obiettivi, ma anche i comportamenti che vogliamo avere in azienda. Quindi penso che siamo passati dall'essere un'azienda famigliare a un'azienda di ingegneria ben strutturata", ha concluso Capito.