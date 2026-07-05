F1 | Caos Safety Car: un errore nel software ha creato confusione, ma il finale ha rispettato il regolamento

Il Gran Premio di Gran Bretagna si è concluso dietro la Safety Car e, soprattutto, con un certo grado di confusione per l’operato della direzione gara. La FIA aveva infatti comunicato che la vettura di sicurezza sarebbe rientrata ai box al termine del 51° giro, salvo poi lasciarla in pista fino all’ultima tornata e alla bandiera a scacchi. Una situazione caotica che, in realtà, affonda le sue radici in un errore di comunicazione della stessa Federazione.

In una nota diffusa dopo la corsa, l’organo di governo ha confermato che il messaggio con cui era stato inizialmente comunicato il rientro della Safety Car al termine del 51° giro è stato visualizzato erroneamente a causa di un problema del software. L’errore è stato poi corretto con una nuova comunicazione, nella quale si chiariva che la vettura di sicurezza avrebbe dovuto restare in pista.

Ma cosa è successo più nel dettaglio e perché la Safety Car non poteva rientrare alla fine del 51° giro? Una volta rimossa la Red Bull di Verstappen dalla via di fuga in ghiaia della curva Stowe, dove si era insabbiata per un problema all’ala posteriore, la direzione gara ha seguito la procedura standard, autorizzando le vetture doppiate a superare il gruppo per sdoppiarsi.

Le vetture doppiate devono infatti attendere che sia la direzione gara a confermare la possibilità di superare la Safety Car e sdoppiarsi, recuperando così il giro perso durante la corsa. Questo messaggio è arrivato pochi istanti dopo l’inizio del 51° giro, tanto che alcuni piloti hanno iniziato la procedura di sdoppiaggio mentre la Safety Car, con il gruppo alle sue spalle, stava percorrendo curva 1.

Safety Car Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Come previsto dal regolamento, in quel momento la vettura di sicurezza non può rientrare ai box al termine di quel giro, in questo caso il 51°, ma soltanto alla fine di quello immediatamente successivo, il 52°, che è poi coinciso con l’ultima tornata della corsa. Per questo il messaggio con cui era stato annunciato il rientro della Safety Car alla fine del 51° giro si è rivelato un errore.

"Il regolamento sul periodo di Safety Car, Articolo B5. 13.5, stabilisce che deve essere completato un giro a seguito della procedura di sdoppiamento. Questo processo è stato seguito dalle Operazioni di Gara. Il messaggio 'Safety Car In This Lap' è stato visualizzato erroneamente a causa di un errore del software”, si legge nella nota rilasciata dalla FIA dopo la gara con cui ha spiegato perché sia stato inviato un messaggio errato.

In sintesi, il regolamento è stato applicato alla lettera e la gara si è quindi conclusa in regime di neutralizzazione fino al passaggio di Leclerc sotto la bandiera a scacchi. Un caso che richiama in parte Abu Dhabi 2021, quando la direzione gara richiamò la Safety Car nello stesso giro in cui aveva autorizzato alcuni doppiati a sdoppiarsi, sfruttando un’altra norma che consentiva al direttore di gara di bypassare la procedura standard.

C'è però un altro elemento curioso: nel momento in cui è stata confermato dalla direzione gara la possibilità ai piloti di sdoppiarsi, nella lista mancava il numero di Carlos Sainz, il quale però nel frattempo si è comunque sdoppiato come gli altri: una situazione che ora lo ha portato a finire investigato sotto la lente dei commissari.