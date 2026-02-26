F1 | Cambio al vertice di Pirelli Motorsport: Dario Marrafuschi sostituirà Mario Isola

Alla vigilia del Mondiale 2026 di Formula 1, Pirelli ha annunciato un cambio estremamente importante al vertice della divisione Motorsport.

A partire dal 1 marzo Mario Isola non sarà più il direttore di Pirelli Motorsport. Il suo posto sarà preso da Dario Marrafuschi.

Marrafuschi riporterà direttamente a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New mobility & Motorsport di Pirelli.

"Pirelli comunica che, a partire dal prossimo 1 marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Reponsabile della business unit Motorsport di Pirelli", recita il comunicato ufficiale diramato dalla Casa italiana fornitrice unica di pneumatici di F1.

"Per le attività di Formula 1, al fine di assicurare la migliore e più efficace transizione nel ruolo, sarà affiancato da Mario Isola fino al 1 luglio, quando Isola lascerà l’azienda per nuove sfide professionali".

Marrafuschi lavora in Pirelli dal 2008, prima nel settore Ricerca e Sviluppo legato alla F1 e negli ultimi anni ha guidato lo sviluppo delle gomme stradali della Casa milanese.

"La Società ringrazia Mario Isola per la dedizione e la grande passione con cui ha contribuito negli anni allo sviluppo della business unit Motorsport", conclude il comunicato stampa.

Per Mario Isola, dunque, si aprono le porte di una nuova, grande sfida. Dopo l'affiancamento a Marrafuschi, dovrebbe rimanere nell'ambito del motorsport nazionale. In tal senso, arriveranno probabilmente comunicazioni nel corso delle prossime ore.