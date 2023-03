F1 | Cambiamenti McLaren, Norris: "Fiducia nelle scelte di Stella"

Carica lettore audio

Dopo un mondiale 2022 altalenante e un deludente inizio della stagione 2023, con la squadra che non ha ancora ottenuto alcun punto nei primi due appuntamenti del campionato, la scorsa settimana McLaren ha annunciato un profondo rinnovamento del suo reparto tecnico.

Giovedì scorso la squadra di Woking aveva infatti confermato che James Key, l’ex direttore tecnico, avrebbe lasciato la squadra con effetto immediato, sostituendolo con un gruppo di tre specialisti che avrebbe riferito direttamente al Team Principal Andrea Stella, alla guida della scuderia dallo scorso inverno.

Una scelta importante, di profonda riorganizzazione, non solo per il cambio di direttore tecnico, ma anche per l’arrivo di David Sanchez dalla Ferrari e perché a determinate figure, quali Peter Prodromou e Neil Houldey, sono state affidate maggiori responsabilità rispetto al passato passato.

In attesa che Sanchez completi il suo periodo di gardening dal Cavallino, che lo porterà a entrare in azione a Woking solo dal prossimo 1° gennaio 2024, la squadra inglese ha deciso di richiamare Neil Oatley, ingegnere che ha contribuito alla creazione di alcune delle monoposto più vincenti della storia McLaren.

“David dovrà rispettare un periodo di gardening e abbiamo dovuto pensare a come compensare questo ruolo vacante. Sarò personalmente coinvolto nel supportare il gruppo che si occupa del concept della vettura, ma abbiamo anche schierato Neil Oatley per aiutarci in questa fase di transizione”, ha confermato Stella.

Una scelta che vuole, seppur in modo secondario, vuole dare un segnale anche a Lando Norris, pilota su cui diversi team hanno già messo gli occhi. Il britannico è ormai alla sua quinta stagione con la McLaren e, per quanto il periodo dal 2019 al 2021 avesse confermato una buona fase di crescita, il 2022 è sembrato quasi un passo indietro.

Lando Norris, passeggiata in pista McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Per quanto spesso Norris sia stato in grado di ben figurare raccogliendo buoni risultati, i problemi di affidabilità e la mancanza di performance hanno spesso impattato negativamente la stagione del pilota inglese, dovendo contare anche sulle sfortune altrui, in particolare quelle dell’Alpine, per mantenere viva la lotta per il quarto posto nel costruttori.

Norris ha voluto questa grande ristrutturazione dall’interno, la prima di questa entità da quando si trova a Woking.

“Per quanto mi riguarda, non sono a conoscenza di tutte queste cose. Quindi non so chi faccia un ottimo lavoro, chi no, e così via. Ma credo che come pilota, e come persona che sta guidando ciò che deriva da tutto questo, devo solo avere la fiducia e la sicurezza nelle persone che la gestiscono, cioè Zak e Andrea. E ho ancora molta fiducia in loro”, ha spiegato Norris, sottolineando oltretutto come, per quanto Stella sia nuovo al ruolo di Team Principal, ormai conosca a fondo la McLaren essendo parte del team dal 2015.

Andrea Stella, Team Principal McLaren, in conferenza stampa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Credo che Andrea sia nuovo, nuovo al ruolo che ricopre, ma dal poco tempo che è stato lì, personalmente, e non ho sperimentato molte altre persone in quella posizione o altre squadre o altro, credo che sia estremamente bravo. Devo dire che sono impressionato. Quindi ho fiducia nei cambiamenti e qualunque siano le loro convinzioni, le condivido”.

Norris ha infatti voluto ribadire di avere totale fiducia nel management McLaren: “Credo che tutti sanno chi è Adrian Newey. Tutti conoscono le persone che hanno fatto cose per molti anni in passato e hanno creato la storia. Quindi non conosco molto da quel punto di vista”, ha aggiunto l’inglese riferendosi al fatto che non conosce il gruppo tecnico persona per persona, per cui queste scelte vanno assegnate alla persone che lui ritiene di fiducia.

“Ma ho acquisito fiducia nelle persone con cui lavoro. Quando lavoro con Andreas, Zak o Andrea, sono queste le persone in cui ripongo la mia fiducia. Andrea mi dà molta fiducia. Probabilmente è la più grande che ho visto nel mio periodo passato qui in Formula 1”.

Per la fine dell’anno, dovrebbero essere operativi il nuovo simulatore e la nuova galleria del vento, elementi che danno fiducia all’inglese perché andranno a sostituire elementi che avevano ormai diversi anni di servizio alle spalle.

“Il simulatore è quel pezzo finale del puzzle che si usa sempre prima di portare un aggiornamento. Quando le cose sono un po' obsolete o non danno la giusta sensazione, è sempre difficile dire: questa è la direzione che vogliamo o questa è la direzione che non vogliamo. Ma credo che per me molto sia dovuto al personale. Ma non sono nemmeno la persona migliore, non so chi sia fantastico e chi no. E chi non lo è”, ha poi aggiunto Norris.