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F1 | Câmara, che debutto! A Interlagos sfiora l'impresa, Komatsu: "Ecco perché lo abbiamo scelto"

Il ventunenne brasiliano della Haas impressiona nelle difficilissime condizioni di Interlagos, su una pista che non conosceva. Supera la Q1 e in Q2 mostra un potenziale da prime sei posizioni, prima di finire contro le barriere. Il team principal della Haas promuove la sua prestazione nonostante gli errori.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 8 nov 2026, 12:40

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Rafael Camara, Haas F1

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Câmara ha impiegato pochissimo tempo per dimostrare di meritare un posto in Formula 1. Il ventunenne brasiliano, chiamato dalla Haas ad anticipare il debutto previsto inizialmente per il 2027, ha affrontato a Interlagos una delle situazioni più complicate che possano capitare a un esordiente: la prima qualifica della carriera su un circuito mai affrontato prima, con condizioni meteorologiche al limite della praticabilità. Il risultato finale, tredicesimo tempo, racconta soltanto in parte quanto mostrato dal pilota della Ferrari Driver Academy.

Câmara ha commesso due errori, il secondo dei quali ha concluso anticipatamente la sua sessione contro le barriere, ma ha anche impressionato per la rapidità con cui è riuscito a trovare il limite della monoposto. In Q2 il suo ritmo lasciava intravedere la possibilità di entrare tra i primi dieci e, considerando i riferimenti cronometrici, di ottenere una posizione addirittura vicina alla sesta. Un potenziale rimasto inespresso, ma sufficiente per lasciare un'impressione molto positiva.

La prima difficoltà è arrivata già in Q1, quando la quantità d'acqua presente sull'asfalto rendeva estremamente complicato mantenere il controllo delle monoposto. Câmara è stato sorpreso dall'aquaplaning, finendo in testacoda e toccando le barriere. Un episodio che avrebbe potuto compromettere il resto della sessione, ma dal quale il brasiliano è riuscito a riprendersi, trovando il ritmo necessario per superare il primo taglio.

È stato soprattutto questo il primo segnale incoraggiante: la capacità di reagire immediatamente a un errore, senza perdere fiducia. Con il passaggio alle gomme intermedie e il progressivo miglioramento delle condizioni, Câmara ha iniziato ad abbassare i propri riferimenti, mostrando una confidenza crescente con la VF-26.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dopo il primo episodio sono riuscito a costruire bene la mia prestazione – ha raccontato ‘Rafa’ – con le intermedie mi sentivo sempre più a mio agio, miglioravo a ogni giro e aumentava la fiducia nella macchina. Stavo imparando a interpretare le condizioni e a capire quanto grip avessi a disposizione. Poi è arrivato un piccolo errore che ha avuto conseguenze importanti, perché in quelle condizioni non c'è praticamente modo di recuperare”.

Il secondo episodio è arrivato nell'ultima curva, quando un bloccaggio in frenata ha impedito a Câmara di mantenere la traiettoria. Il brasiliano ha provato a recuperare il controllo, ma la monoposto ha concluso la sua corsa contro le protezioni, provocando l'esposizione della bandiera rossa.

“Sono un po' deluso per gli errori – ha ammesso – so che non è quello che la squadra si aspetta, ma nel complesso credo sia stata una sessione positiva. Ho bloccato le ruote nell'ultima curva e, quando ho cercato di recuperare, ormai non era più possibile evitare l'impatto”.

A colpire è stato anche il giudizio di Ayao Komatsu. Il team principal della Haas non ha cercato di minimizzare gli errori, ma ha voluto sottolineare il livello di difficoltà affrontato dal suo nuovo pilota.

“Per un rookie, debuttare nel Gran Premio di casa e trovarsi immediatamente in condizioni di qualifica così difficili è una sfida enorme – ha spiegato Komatsu – in Q1 in pista c'era moltissima acqua, Rafael è stato sorpreso dall'aquaplaning, ma ha fatto un lavoro brillante riuscendo a superare la sessione. In Q2 era molto veloce, forse persino troppo, ma dobbiamo considerare le condizioni estreme nelle quali si è trovato”.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La valutazione del manager giapponese è andata oltre il semplice risultato. “Tra FP3, Q1 e Q2, fino al momento dell'incidente, ha mostrato esattamente perché abbiamo deciso di ingaggiarlo per il prossimo anno. Oggi ha dimostrato quanto è veloce. Dobbiamo sostenerlo e aiutarlo a ripartire”.

Parole importanti, soprattutto considerando che Câmara è stato chiamato a sostituire Esteban Ocon senza aver avuto la possibilità di preparare il debutto attraverso un normale percorso di avvicinamento a un Gran Premio. Il brasiliano aveva accumulato un po' d’esperienza in cinque giorni di test TPC, ma affrontare un weekend ufficiale, per di più davanti al pubblico di casa e in condizioni meteorologiche tanto difficili, rappresenta una sfida completamente diversa.

Il tredicesimo tempo si trasformerà nell'undicesima posizione sulla griglia di partenza grazie alle penalità inflitte a Leclerc e Hamilton. Una collocazione che potrebbe consentirgli di lottare per i punti già nella prima gara della carriera, anche se Rafael preferisce mantenere un approccio prudente.

“Una cosa è certa: domani non vogliamo finire contro le barriere – ha sorriso il brasiliano –l'obiettivo è disputare una gara pulita. Analizzeremo i dati e le procedure con gli ingegneri, cercando di prepararci a tutti gli scenari possibili. Ci sono ancora molte cose da fare e dobbiamo arrivare alla gara nelle migliori condizioni”.

Il bilancio del sabato resta decisamente positivo. Gli errori fanno parte del percorso di un debuttante, soprattutto quando il limite di aderenza cambia continuamente e anche i piloti più esperti faticano a interpretare la pista. La velocità mostrata da Câmara, invece, è un'indicazione che merita attenzione.

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