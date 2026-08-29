F1 | Calma Mercedes: perché è certa che quanto trovato con gli sviluppi per la Malesia le consenta di attendere

Mercedes ha lasciato l’Olanda con un bilancio che può essere letto da due prospettive differenti. Da un lato, il bicchiere mezzo vuoto è rappresentato dalla consapevolezza che McLaren e Ferrari, su piste dove serve tanto carico, siano ormai davanti. Dall'altro, il bicchiere mezzo pieno, però, non riguarda solo il bottino di punti sulla Ferrari, ma anche il fatto di non essere così distanti pur senza aggiornamenti.

Dal GP del Canada in poi, infatti, Mercedes ha introdotto soltanto novità minori, specie sulle ali, mentre il secondo sostanzioso pacchetto di aggiornamenti è atteso in Malesia a inizio ottobre. Una situazione profondamente diversa rispetto alle altre due squadre di vertice, che hanno aggiornato le rispettive vetture con continuità, riducendo il gap dalla W17.

Che alla W17 manchi carico puro in alcune tipologie di curve rispetto ai rivali è ormai evidente, e per compensare sta facendo leva sui suoi punti di forza: le velocità di punta e la fase d’inserimento in certi tratti. Aspetti emersi chiaramente a Zandvoort, pista non certo famosa per i rettilinei, ma dove la Mercedes era comunque in grado di rifilare 10 km/h agli avversari e forzare in ingresso alla chicane.

George Russell, Mercedes Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Il gap inizia a sentirsi, ma il bilancio resta positivo

È una Stella che, per certi versi, sta giocando in difesa, facendo ancora più affidamento sui propri punti di forza, ma è anche una Mercedes che al momento non sembra essere presa dal panico nonostante il ritorno dei rivali. Perché? Il primo elemento è che, pur su piste non proprio congeniali alle migliori caratteristiche della W17, il bilancio resta comunque positivo e questo dà margine di respiro.

Sia in Ungheria che in Olanda sono arrivati tre podi complessivi, mentre la Ferrari non è riuscita a sfruttare al meglio le occasioni su piste sulla carta favorevoli. In termini di passo gara, internamente non è passato inosservato che sia la Rossa sia la McLaren avessero qualcosa in più, ma erano anche circuiti dove ci si poteva immaginare che i rivali sarebbero stati più vicini e, potenzialmente, davanti.

In una stagione in cui gli aggiornamenti permettono di compiere un deciso salto avanti, essere in grado di giocarsi pole position e podi anche su piste potenzialmente meno adatte a esaltare le qualità della W17 produce due effetti. Il primo è che rafforza la convinzione di poter essere della partita su tracciati più congeniali. Il secondo è che permette di attendere.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff non ha fatto mistero che la Mercedes, in questo momento, sia indietro sul fronte degli sviluppi e che segua una tabella di marcia diversa, più lenta, rispetto alle altre due squadre di vertice, da ricondurre alla carenza di risorse legata al budget cap. Sia Simone Resta sia James Allison hanno spiegato come la Mercedes abbia investito molto sulla vettura per l’inizio della stagione, cambiando gli scenari.

Se su piste ad alto carico sono iniziati a emergere i limiti del pacchetto, sui tracciati più rapidi la Stella si è dimostrata più a suo agio, come a Spa o a Silverstone, sebbene in entrambi i casi il fatto di non avere più un margine ampio come in passato abbia costretto a dover alzare il livello. Inoltre, proprio su quelle piste si è visto come avere tanto carico e uscire forte dalle curve aiuti più di quel che può sembrare sulla gestione energetica. Ciò non toglie che Mercedes crede di poter tornare a giocarsi le vittorie su queste piste, come Monza, anche senza novità, provando a far leva sui punti di forza.

Essere davanti permette una visione più a lungo termine

Avere un vantaggio in classifica, però, permette anche di attendere. Nel caso della Ferrari, ad esempio, avendo un chiaro deficit di motore era importante continuare a portare aggiornamenti per mettere pressione alla Mercedes e, sotto diversi punti di vista, la strategia ha funzionato, anche perché così a Brackley non è stato possibile anticipare più di tanto lo sviluppo della vettura 2027.

“Se pensassimo che il campionato dipendesse dall’avere aggiornamenti a Zandvoort, probabilmente avremmo trovato il modo di realizzarlo. Siamo nella posizione invidiabile di essere in testa, quindi è logico non introdurre così tante novità sulla vettura attuale come invece fanno i concorrenti che devono inseguire. Dobbiamo restare competitivi quest’anno, ma allo stesso tempo pensare anche al prossimo campionato”, ha aggiunto Andrew Shovlin, responsabile a bordo pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Essere davanti permette una visione un po’ più a lungo termine. Abbiamo preso decisioni ponderate sul percorso più efficiente in termini di costi per arrivare alla fine della stagione. Dopo ogni gara, però, valutiamo se stiamo facendo abbastanza, se stiamo portando abbastanza aggiornamenti e se qualcosa può essere anticipato”.

Il secondo punto è legato a ciò che la Stella porterà in pista. Parlando prima della sosta estiva, James Allison aveva già spiegato come, in galleria del vento, effettuando una media, ogni due mesi di lavoro i tecnici trovassero circa mezzo secondo da aggiungere alla macchina, ma molto dipende anche dal modo in cui si introducono gli aggiornamenti.

Questo è in parte legato al fatto che il tasso di sviluppo quest'anno sia molto più elevato che in passato e questo fa la differenza sul budget. Cosa significa? Che la Mercedes è convinta che il passo avanti garantito dagli aggiornamenti attesi in Malesia e nei GP successivi sarà superiore all’attuale deficit prestazionale da Ferrari e McLaren. Chiaro che molto dipenderà anche dai progressi dei rivali, come il motore ADUO della Rossa, ma a Brackley l’allarme non è ancora arrivato al livello DEFCON 1.

“Saremmo preoccupati se il deficit prestazionale superasse i guadagni che vediamo pronti ad arrivare dal tunnel del vento. Non è questo il caso. Siamo ragionevolmente fiduciosi che buona parte della situazione attuale dipenda dalla tempistica degli aggiornamenti, anche se Zandvoort ci ha lasciato comunque il dubbio sul fatto che abbiamo davvero estratto il massimo dalla vettura”, ha aggiunto Shovlin.