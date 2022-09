F1 | Calendario sempre più lungo: annunciati 24 GP per il 2023!

F1 | AlphaTauri conferma Tsunoda e scommette ancora sul nipponico

La squadra di Faenza ha messo un punto fermo per la stagione 2023: il 22enne giapponese disputerà la terza stagione in F1 con il team junior Red Bull potendo completare quella curva di apprendimento che finora non ha dato i risultati attesi. Yuki sarà l'elemento di continuità per la squadra che quasi sicuramente perderà Pierre Gasly destinato all'Alpine. Giusta la scelta del team di Franz Tost.