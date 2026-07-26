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F1 | Calendario in alto mare: rientra la Malesia e c'è una... suggestione per chiudere a Imola

Le vicende legate alla guerra fra Stati Uniti e Iran mettono a rischio le gare in Qatar e Abu Dhabi a fine stagione: Sepang potrebbe inserirsi fra Baku e Singapore, mentre c'è chi sogna un gran finale tutto tricolore all'Enzo e Dino Ferrari fra Antonelli e la Scuderia.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Foto di: Franco Nugnes

Per ora è solo un sogno, ma sappiamo che i sogni a volte si avverano. E se la possibile sfida mondiale fra Kimi Antonelli con la Mercedes e la Ferrari si dovesse decidere in Italia, a Imola? Lo scenario fino alla scorsa settimana sembrava impercorribile, ma in Ungheria dell’Enzo e Dino Ferrari si è tornato quanto meno a parlare. 

La Formula 1 sta vivendo la stagione con la massima popolarità (ogni circuito a cui il Circus approda viene battuto il record delle presenze sulle tribune), ma gli effetti della guerra fra Stati Uniti e Iran rendono complicato disegnare un calendario che arrivi a contemplare almeno 22 GP, visto che gli appuntamenti previsti in Qatar e Abu Dhabi a fine campionato sono più che a rischio. 

E, allora, lo staff della Formula One Management sta studiando tutte le opzioni per coprire i GP degli Emirati che sono costretti a uscire dall’elenco delle gare 2026. Il quadro non si è ancora definito e, molto a sorpresa, potrebbe aprirsi una... porticina anche per Imola, per quanto il fascino di un epilogo tricolore del campionato accenda non poche fantasie. 

Del resto il sindaco Marco Panieri e il direttore dell’autodromo, Pietro Benvenuti sono in Ungheria e hanno avuto un incontro con Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1: 
“Noi come sempre siamo pronti e disponibili, lavoriamo per esserlo sempre e al meglio. Che il Sindaco e Benvenuti vadano ai GP per tenere dei canali aperti non è una novità. Interlocuzioni ci sono, come sempre. Imola è pronta e c’è. Ogni ipotesi più concreta, però, al momento è più che prematura”. Queste sono le parole di Marco Panieri rilasciate a Motorsport.com. 

Pietro Benvenuti e Marco Panieri, Sindaco di Imola

Pietro Benvenuti e Marco Panieri, Sindaco di Imola

Foto di: Marco Panieri

Imola non ha mai fermato i lavori per assicurare l’ammodernamento programmato non solo dell’autodromo, ma anche nel territorio per favorire l’afflusso di un grande pubblico come è quello della F1, del WEC o dei grandi concerti, ma ci sono altri aspetti che entrano in gioco: il meteo a dicembre non sarà certo ideale per la disputa di un Gran Premio che potrebbe decidere il titolo. Senza entrare nel merito della copertura economica (se si porta avanti la candidatura è segno che un budget, magari ridotto rispetto alle richieste, può essere stanziato per avere nel 2026 la seconda gara iridata), ci sono anche problemi di natura logistica.  

Dopo il GP d’Italia a Monza previsto il 6 settembre, la F1 non avrà altri appuntamenti in Europa, facendo un giro nel resto del mondo. Segno che le squadre hanno l’opportunità di mandare in revisione sia le Hospitality che le strutture lato box che ospitano gli ingegneri, visto che tutti i circuiti extra-Europei hanno strutture ricettiva che sostituiscono gli impianti delle squadre. 

Sepang Circuit, vista dall'alto

Sepang Circuit, vista dall'alto

Foto di: Sutton Images

Intanto, in maniera davvero a sorpresa, sarebbe nata la candidatura della Malesia che sarebbe disposta a rientrare nel circus: il premier Anwar Ibrahim ha fatto sapere che ci sarà un annuncio oggi. Il GP della Malesia potrebbe essere disputato il 4 ottobre fra gli appuntamenti di Baku e Singapore: la soluzione sarebbe particolarmente gradita dai team per la facilitazione logistica.

Nel paddock si parla anche di una possibile doppia gara ad Austin, ma questo, al momento, è solo un rumors, mentre l’appuntamento a Sepang sembra molto concreto: in Malesia si sono disputati 19 GP e l’ultimo si è corso nel 2017.  

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