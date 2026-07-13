F1 | Calendario: il Bahrain non rientra e cresce la preoccupazione anche per gli ultimi due GP

La questione calendario di F1 si complica. La ripresa delle ostilità fra Iran e Stati Uniti impedisce di costruire uno scacchiere di date utile a completare il quadro degli appuntamenti 2026. In partenza erano previste 24 gare, ma con l’avvio della guerra del Golfo iniziata da USA e Israele il 28 gennaio sono stati cancellati sia il GP del Bahrain sia quello dell’Arabia Saudita.

F1 aveva intenzione di ufficializzare nel prossimo weekend il rientro del Bahrain fra il GP di Singapore e quello dell’Azerbaijan, ma ancora stanotte gli Stati Uniti hanno intensificato i raid contro l'Iran "per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello Stretto". Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait, per cui la data di Shakir è stata nuovamente tolta dal calendario.

In queste ore è in corso un lavoro molto intenso per ricostruire uno scenario che tenga conto delle mutate situazioni militari. In questi giorni si stavano discutendo tutte le possibilità per coprire il “fantasma” del Bahrain.

Istanbul Park Foto di: Formula 1

È lecito chiedersi perché non si parla della Turchia che, invece, si era candidata al ruolo di prima riserva: il tracciato dell'Intercity Istanbul Park, in realtà, ha bisogno di una serie di lavori di aggiornamento (cordoli e protezioni della pista) che potrebbero essere garantiti solo da un intervento governativo da parte del presidente Erdogan.

Siccome le squadre non sono propense all’idea di “raddoppiare” la location di un GP, ma non è un segreto che i team, come Liberty devono garantirsi un calendario con almeno 22 gare per non incorrere i primi in penali con gli sponsor e il promotore con le televisioni che hanno siglato degli accordi per i diritti con cifre che fissano il minimo numero di GP.

L’instabilità geo-politica consiglia di tenere d’occhio anche il finale di stagione della F1: Il GP del Qatar e quello di Abu Dhabi, per quanto ci sia ancora tempo per sperare che si trovi un vero accordo di pace, restano in calendario, sebbene siano in dubbio per il 29 novembre e il 6 dicembre.

Singapore o Baku potrebbero avere un secondo GP Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Si è parlato di un reinserimento eventuale di Portimao (che a sua volta avrebbe bisogno di alcuni interventi) o di Imola, ma gli appuntamenti europei non sembrano rientrare nelle possibilità concrete. Dopo Madring il Circus lascia il Vecchio Continente e i team sono soliti programmare il rialzo dei bilici, la revisione o l’aggiornamento delle hospitality e delle race-bases degli ingegneri, per cui potrebbero emergere dei problemi logistici per recuperare eventualmente le due gare in questione.

Per la conclusione del campionato ci sarà una dead line per prendere delle decisioni: nel paddock si parla di non oltre Zandvoort, vale a dire la gara che riapre la stagione dopo la sosta estiva.

A tribolare non c’è solo la categoria regina, ma anche le serie cadette che vanno al traino della F1 come F2 e F3. Insomma, la situazione è molto complessa e tutt’altro che definita. I prossimi giorni saranno importanti per trovare le prime risposte...