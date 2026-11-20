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F1 | Cadillac, Towriss svela il retroscena Bottas: “Herta è deluso, è stata una decisione difficile”

La conferma di Bottas per il 2027 è arrivata dopo un'attenta valutazione delle alternative. Dan Towriss ammette che Cadillac aveva preso in considerazione la promozione di Colton Herta, ma alla fine ha privilegiato l'esperienza del finlandese. L'americano ha ricevuto un'offerta come riserva e potrebbe lasciare il progetto.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 20 nov 2026, 15:29

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La conferma di Valtteri Bottas per la stagione 2027 ha messo fine a uno dei casi di mercato che hanno accompagnato gli ultimi mesi del campionato. Cadillac ha scelto di proseguire con la coppia formata dal finlandese e Sergio Perez, privilegiando la continuità in una fase ancora delicata della costruzione della squadra. Ma la decisione, come ha ammesso Dan Towriss nella conferenza stampa del Gran Premio di Las Vegas, è arrivata soltanto dopo una valutazione approfondita delle alternative.

Il CEO di Cadillac F1 ha confermato che la posizione di Bottas era stata effettivamente messa in discussione. Non si è trattato, quindi, di una semplice formalità contrattuale, ma di una scelta maturata dopo aver analizzato il rendimento del finlandese e le prospettive offerte da altri piloti, a cominciare da Colton Herta.

“Volevamo esaminare la situazione - ha spiegato Towriss - se guardiamo alle gare disputate, Valtteri ha mostrato un rendimento simile a quello di Checo nelle prove libere e in qualifica, mentre il suo passo gara è stato inferiore. In parte questo è dipeso da situazioni dietro le quinte che erano fuori dal suo controllo, ma volevamo comunque valutare attentamente la situazione”.

Una valutazione che ha coinvolto direttamente Herta, sul quale Cadillac aveva investito molto nel corso della stagione. L'obiettivo era preparare il pilota americano al possibile debutto in Formula 1 nel 2027, un percorso che lo aveva portato ad affrontare anche la difficile esperienza in Formula 2 per completare i requisiti necessari all'ottenimento della Superlicenza.

"Abbiamo lavorato molto per preparare Colton - ha confermato Towriss - per noi è importante avere un pilota americano nella squadra. Ma alla fine, quando abbiamo analizzato tutti gli elementi, abbiamo concluso che Valtteri fosse la scelta giusta. Vogliamo mantenere insieme Checo e Valtteri, per la loro esperienza, la continuità e quello che possono offrire alla squadra”.

Herta, una delusione difficile da nascondere

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

La decisione ha inevitabilmente lasciato Herta in una posizione complicata. Dopo aver affrontato una stagione impegnativa in Formula 2, rinunciando alla sicurezza di un percorso professionale già consolidato negli Stati Uniti, il pilota americano si è ritrovato senza il sedile al quale aveva puntato. Towriss non ha nascosto la difficoltà del confronto avuto con il pilota.

“È stata sicuramente una decisione difficile e una conversazione complicata con Colton. Credo sia rimasto deluso. C'era stato tanto lavoro, una lunga preparazione per arrivare a questa opportunità. Penso sia stato molto coraggioso ad assumersi questo rischio, andando in Formula 2 e cercando di concentrare in poco tempo tutto l'apprendimento necessario”.

Il CEO di Cadillac ha riconosciuto che i risultati ottenuti nella categoria cadetta non sono stati quelli sperati, ma ha distinto il rendimento in F2 dalle indicazioni raccolte durante il lavoro svolto al volante delle monoposto di Formula 1. “È evidente che per Colton sia stata una stagione molto difficile in Formula 2. Ma credo che il lavoro svolto nelle FP1 e nei test TPC sia stato piuttosto positivo, dimostrando che è realmente in grado di guidare una Formula 1”.

Questi riscontri, tuttavia, non sono bastati a convincere Cadillac a rinunciare all'esperienza di Bottas. “Quando guardiamo alla situazione attuale della squadra e a ciò di cui abbiamo bisogno, Valtteri rappresentava la decisione migliore per il futuro”.

Un ruolo da riserva e la porta aperta per il 2028

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Il futuro di Herta resta ora da definire. Cadillac gli ha offerto la possibilità di continuare a far parte del progetto nel ruolo di pilota di riserva, ma non è affatto certo che l'americano decida di accettare. “Ci sono diverse opzioni sul tavolo per Colton. Gli abbiamo offerto un ruolo da riserva e c'è un sedile disponibile per il 2028. Esistono anche opportunità in altre categorie”, ha spiegato Towriss.

Le parole del CEO lasciano intendere che Herta stia già valutando concretamente una strada alternativa. “Credo che abbia deciso quale direzione prendere, ma stiamo ancora discutendo e aspettiamo di capire cosa vorrà fare”.

Un passaggio significativo, soprattutto considerando l'investimento fatto da Cadillac per accompagnarlo verso la Formula 1. Towriss ha comunque escluso che il mancato debutto nel 2027 rappresenti una bocciatura definitiva.

“Continueremo a parlare con Colton delle possibilità disponibili e gli concederemo un po' di tempo, perché penso sia deluso di non aver ottenuto questa opportunità. È stato fatto moltissimo per arrivare fin qui, ma resta un talento straordinario e siamo entusiasti di quello che potrà fare in futuro”.

Cadillac prepara il 2027: "Il team cambierà più degli altri"

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto di: Manuel Eletto

La scelta di confermare Bottas e Perez si inserisce in una fase di trasformazione più ampia. Cadillac sta completando la sua prima stagione in Formula 1, un campionato affrontato con una monoposto progettata senza poter contare sui dati raccolti in pista negli anni precedenti.

“Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto difficile - ha ricordato Towriss - abbiamo progettato una macchina senza disporre di dati reali e ci siamo trovati a competere contro le dieci migliori squadre del mondo, che lavorano in questo ambiente da moltissimo tempo. Abbiamo avuto poco più di un anno per prepararci”.

Il 2027 rappresenterà quindi il primo vero banco di prova per misurare la crescita del progetto, potendo finalmente sfruttare l'esperienza accumulata durante un'intera stagione. “Siamo molto entusiasti del 2027, perché per la prima volta potremo utilizzare i dati raccolti in pista nella progettazione della nuova monoposto. Vogliamo dimostrare i progressi che questa squadra è in grado di compiere”.

Towriss ha però chiarito che la continuità cercata attraverso la conferma dei piloti non significa necessariamente stabilità nell'organigramma. Al contrario, Cadillac continuerà a intervenire sulla propria struttura per accelerare il processo di crescita.

“Credo che continueremo a vedere dei cambiamenti nella squadra. Siamo una realtà completamente nuova in Formula 1 e, come mi piace dire, Cadillac cambierà più di qualsiasi altra squadra sulla griglia. Deve farlo, considerando i progressi che dobbiamo compiere per diventare competitivi e risalire la classifica”.

Il CEO ha infine ridimensionato le indiscrezioni relative a possibili cambiamenti nell'assetto proprietario della squadra, compreso l'interesse attribuito a Fenway Sports Group per una quota detenuta da TWG. “Ci sono molte speculazioni, ma al momento non c'è nulla da commentare e soprattutto nulla che stia influenzando la squadra. Il nostro obiettivo resta concentrato sulle prestazioni in pista”.

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