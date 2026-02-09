Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Formula 1 Presentazione Cadillac

F1 | Cadillac subito in pista in Bahrain: ha fatto il filming day con la nuova livrea

La Cadillac, dopo aver svelato ieri sera la livrea nero-bianca, ha fatto i 200 chilometri consentiti dal primo filming day sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, con Valtteri Bottas e Sergio Perez alla guida.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Cadillac livery 2026 in Bahrain

Cadillac livery 2026 in Bahrain

Nemmeno il tempo di presentare la nuova livrea, che la prima Cadillac di Formula 1 si è concessa i primi chilometri con il vestito buono. Lo ha fatto a Sakhir, in Bahrain, dove tra meno di 2 giorni prenderà parte alla prima sessione di test pre-stagionali 2026.

Il team statunitense ha approfittato della pista libera - sebbene sia in preparazione per la tre giorni di prove - per sfruttare i primi 200 chilometri dati a disposizione dal regolamento sportivo per il filming day, ovvero per le riprese commerciali.

La monoposto che viene spinta dalla power unit Ferrari ha così avuto l'intera giornata per sé, con Valtteri Bottas e Sergio Perez che hanno potuto continuare a prendere confidenza con la nuova nata che già avevano potuto assaggiare nello Shakedown a porte chiuse al Montmelò di Barcellona.

Per il team americano è stata anche l'occasione per fare le prime riprese con tutti gli sponsor apposti sulla carrozzeria: TWG AI, Claro, IFS, Jim Beam, Tenneco, e Tommy Hilfiger.

Al termine del filming day, Sergio Perez ha così commentato i chilometri percorsi con gomme demo: "Le giornate di ieri e oggi segnano un altro passo importante nel percorso della squadra in Formula 1".

"Il lancio della nostra livrea per la stagione è un momento speciale per tutti coloro che sono coinvolti, perché mette davvero in evidenza il livello di impegno profuso per superare i limiti mentre entriamo per la prima volta in questo sport".

Cadillac livery 2026

Cadillac livery 2026

"Ora abbiamo una grande opportunità per sfruttare questo slancio nei prossimi test in Bahrain, mentre continuiamo a imparare di più sulle capacità della vettura. So che i nostri fan tiferanno per noi mentre correremo con questa livrea e continueremo il nostro viaggio insieme".

Valtteri Bottas, anche lui al volante della monoposto che, almeno al momento, è senza nome, ha aggiunto: "Passare dalla presentazione della nostra livrea al Super Bowl alla sua immediata messa in pista è un modo straordinario per inaugurare la nostra prima stagione. Tutto sembra così reale ed è emozionante vedere concretizzarsi tutto il duro lavoro svolto".

"Il team ha fatto un lavoro incredibile nel progettare la prima livrea in assoluto del Cadillac Formula 1 Team. Ora siamo completamente concentrati sul massimizzare ogni giro durante i test pre-stagionali per comprendere il pacchetto della vettura e metterci nella posizione migliore possibile per partire con il piede giusto a Melbourne".

"Non vedo l'ora che i fan vedano la vettura in pista e ci diano il loro sostegno. Sono orgoglioso di rappresentare il team mentre ci avviciniamo sempre più alla gara".

Leggi anche:

Articolo precedente WEC | Alpine a rischio stop, il sindaco di Viry-Châtillon tuona: "Traditori e bugiardi!"

