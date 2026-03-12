Vai al contenuto principale

Ultime notizie
Formula 1 Cina

F1 | Cadillac: manca tanto carico al posteriore, ma gli aggiornamenti sono in arrivo

Le MAC26 soffrono a causa di mancanza di carico aerodinamico al retrotreno, ma Cadillac ha pronto un programma di aggiornamenti continuo per cercare di avvicinarsi al centro gruppo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Car of Sergio Perez, Cadillac Racing

Car of Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Vivere il mio tempo, e starci bene dentro", cantava Piero Pelù nell'ormai lontano 1999 nell'omonima traccia estrapolata dall'album "Infinito". Un verso che sembra tagliato e cucito su misura per Cadillac.

L'11esimo team di Formula 1, quello appena entrato, ha fatto il suo esordio al GP d'Australia occupando le ultime posizioni della griglia di partenza e della classifica finale del primo appuntamento stagionale. Uno scotto da pagare per i nuovi arrivati che davvero in pochi sono riusciti a evitare.

Cadillac, appunto, sta vivendo il suo tempo e lo sta vivendo con serenità, perché consapevole delle difficoltà che avrebbe e ha puntualmente incontrato. Ora arriva il Gran Premio della Cina e tutti, nel box diretto da Graeme Lowdon, sanno che vivranno nuovamente le stesse situazioni già assaggiate una settimana fa all'Albert Park.

"Ci aspettavamo un avvio del genere. Lo sapevamo. Questa macchina è stata progettata molto tempo fa. E' molto basilare, hanno dovuto deliberarla molto presto. Quindi sapevamo che l'inizio sarebbe stato difficile", ha dichiarato Sergio Perez.

La power unit Ferrari ha già superato l'esame sia sulle SF-26 che le Has VF-26. Per questo motivo Cadillac crede che gran parte dei problemi sia ascrivibile alla sua vettura, la MAC26.

“Ferrari ha dimostrato di poter correre nelle posizioni di testa, quindi la power unit è valida”, ha sottolineato Bottas. “E dovremmo ricevere tutto il supporto anche da loro. Possiamo vedere che tipo di utilizzo dell’energia stanno adottando e possiamo facilmente fare lo stesso se vogliamo. Quindi non vedo il deployment come la limitazione. È decisamente la nostra macchina".

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto di: Lars Baron / Getty Images

La MAC26 ha sino a ora denotato un'importante mancanza di carico al retrotreno, Questo fa scivolare il posteriore e ha così cattiva influenza sulle gomme e sulla loro gestione.

“Soprattutto dal lato aerodinamico, ci manca parecchio carico, in particolare al posteriore della vettura, il che ora ci ha un po’ limitati con questo assetto meccanico, perché dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere il retrotreno. Ma una volta che inizieremo a guadagnare più carico, allora ci sarà ancora del potenziale da sfruttare".

"Non vedo grandi problemi fondamentali. Se guardi i dettagli rispetto ad altre vetture, penso che la carrozzeria sia molto bella. Ma credo che la differenza maggiore rispetto ai top team stia nei dettagli più fini. Quindi non penso ci siano grandi limitazioni.

“C’è ancora un divario con le vetture davanti, ora dobbiamo iniziare a lavorare per ridurlo. Non è un compito facile, ma ci sono molte cose in programma per le prossime gare".

Sapendo di avere una monoposto priva di particolari guizzi progettuali, Cadillac porterà diverse novità nelle prossime uscite. L'obiettivo è portare diversi aggiornamenti che possano aiutare la vettura a recuperare decimi e avvicinarsi al centro gruppo.

“Penso che nelle prime quattro o cinque gare porteremo sempre qualcosa in pista dal punto di vista aerodinamico, più carico aerodinamico a ogni gara,” ha detto Bottas, presumibilmente dando per scontato che le gare in Medio Oriente si svolgeranno come previsto in Bahrain e Arabia Saudita ad aprile.

“Poi vedremo quanto grande sarà la differenza. Ma ancora una volta, ora abbiamo molte più conoscenze sulle altre vetture e sulle loro filosofie progettuali. Sono sicuro che in questo momento stiano lavorando a pieno ritmo nella galleria del vento. Ci saranno già miglioramenti nelle prossime gare, ma poi dovremo capire come trovare gli step più grandi in termini di prestazioni".

